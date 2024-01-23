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Приготовьте печенье "Орео" дома: вкус напомнит магазинное — только не нужна никакая "химия"

Рецепт домашнего печенья "Орео"

1:43
Еда

Приготовьте домашнее печенье "Орео". В отличие от магазинного, оно не будет содержать вредных консервантов.

Рецепт домашнего печенья "Орео"
Фото: Cookie Sandwich by Andy Melton from Boise, ID, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Вам понадобятся для теста:

  • Мука 170 г.
  • Сахарная пудра 70 г.
  • Мягкое сливочное масло 120 г.
  • Какао 35 г.
  • Яйцо 1 штука.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Ванильный сахар 4 г.
  • Щепотка соли.

Для крема подготовьте следующие ингредиенты:

  • Сливочный творожный сыр 140 г.
  • Сливки (30% жирность) 50 мл.
  • Сахарная пудра 30 г.
  • Ванильный сахар 4 г.

Соедините муку и разрыхлитель с какао. Всё перемешайте.  

Сливочное масло смешайте с сахарной пудрой и солью. Положите ванильный сахар. Всё взбейте около минуты. Разбейте в массу яйцо, ещё раз всё перемешайте.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, заместите тесто, отправьте на полчаса в холодильник.

Разделенное на две части тесто раскатайте в пласт шириной 3-4 мм. Вырежьте круги диаметром 5 см.

Отправьте их выпекаться в разогретую духовку на десять минут.

Приготовьте крем. Сыр соедините с пудрой, ванильным сахаром, взбейте, а заетм положите сливки. Ещё раз всё взбейте 2 минуты.

С помощью кондитерского мешка распределите крем по печеньям (на одну половину). Сверху накройте вторыми половинками. Чуть придавите. Отправьте печенье в холодильник на 2 часа для застывания крема.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"

Рецепт печенья "Орео" дома
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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