Приготовьте печенье "Орео" дома: вкус напомнит магазинное — только не нужна никакая "химия"

Рецепт домашнего печенья "Орео"

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте домашнее печенье "Орео". В отличие от магазинного, оно не будет содержать вредных консервантов.

Фото: Cookie Sandwich by Andy Melton from Boise, ID, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Вам понадобятся для теста:

Мука 170 г.

Сахарная пудра 70 г.

Мягкое сливочное масло 120 г.

Какао 35 г.

Яйцо 1 штука.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Ванильный сахар 4 г.

Щепотка соли.

Для крема подготовьте следующие ингредиенты:

Сливочный творожный сыр 140 г.

Сливки (30% жирность) 50 мл.

Сахарная пудра 30 г.

Ванильный сахар 4 г.

Соедините муку и разрыхлитель с какао. Всё перемешайте.

Сливочное масло смешайте с сахарной пудрой и солью. Положите ванильный сахар. Всё взбейте около минуты. Разбейте в массу яйцо, ещё раз всё перемешайте.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, заместите тесто, отправьте на полчаса в холодильник.

Разделенное на две части тесто раскатайте в пласт шириной 3-4 мм. Вырежьте круги диаметром 5 см.

Отправьте их выпекаться в разогретую духовку на десять минут.

Приготовьте крем. Сыр соедините с пудрой, ванильным сахаром, взбейте, а заетм положите сливки. Ещё раз всё взбейте 2 минуты.

С помощью кондитерского мешка распределите крем по печеньям (на одну половину). Сверху накройте вторыми половинками. Чуть придавите. Отправьте печенье в холодильник на 2 часа для застывания крема.

Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"