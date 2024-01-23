Приготовьте печенье "Орео" дома: вкус напомнит магазинное — только не нужна никакая "химия"

Приготовьте домашнее печенье "Орео". В отличие от магазинного, оно не будет содержать вредных консервантов.
Вам понадобятся для теста:
Для крема подготовьте следующие ингредиенты:
Соедините муку и разрыхлитель с какао. Всё перемешайте.
Сливочное масло смешайте с сахарной пудрой и солью. Положите ванильный сахар. Всё взбейте около минуты. Разбейте в массу яйцо, ещё раз всё перемешайте.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты, заместите тесто, отправьте на полчаса в холодильник.
Разделенное на две части тесто раскатайте в пласт шириной 3-4 мм. Вырежьте круги диаметром 5 см.
Отправьте их выпекаться в разогретую духовку на десять минут.
Приготовьте крем. Сыр соедините с пудрой, ванильным сахаром, взбейте, а заетм положите сливки. Ещё раз всё взбейте 2 минуты.
С помощью кондитерского мешка распределите крем по печеньям (на одну половину). Сверху накройте вторыми половинками. Чуть придавите. Отправьте печенье в холодильник на 2 часа для застывания крема.
Источник: группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог"
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