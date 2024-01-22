Врач рассказала о пользе и вреде клюквы

Клюква содержит большое количество витамина С, обладает противовоспалительным эффектом, повышает иммунитет, имеет хороший мочегонный эффект, оказывает благотворное влияние на сердце и сосуды. Чай с клюквой поможет снизить температуру при простудных заболеваниях.
Благодаря содержанию бета-каротина клюква часто используется для решения проблем со зрением. Благодаря полезным веществам клюкву можно использовать для профилактики онкологических заболеваний.
Однако некоторым людям стоит употреблять клюкву с осторожностью, предупреждает Ци-доктор Ирина Старкова читателей Pravda.Ru.
"Клюкву нежелательно употреблять людям, у которых есть проблемы с желудком, например, повышенная кислотность, гастриты, язвенная болезнь, заболевания поджелудочной железы. Важно отметить, что людям с сахарным диабетом такой напиток пить не рекомендуется", — отмечает эксперт.
Чтобы извлечь максимальную пользу, стоит делать морсы из клюквы. Многие добавляют в морс сахар. Эксперт рекомендует заменить его медом.
На прилавках можно встретить клюкву в сухом виде. Сушеная клюква не обладает такими свойствами, как свежая.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.