Врач рассказала о пользе и вреде клюквы

Кому всё же стоит отказаться от клюквы

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква содержит большое количество витамина С, обладает противовоспалительным эффектом, повышает иммунитет, имеет хороший мочегонный эффект, оказывает благотворное влияние на сердце и сосуды. Чай с клюквой поможет снизить температуру при простудных заболеваниях.

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Благодаря содержанию бета-каротина клюква часто используется для решения проблем со зрением. Благодаря полезным веществам клюкву можно использовать для профилактики онкологических заболеваний.

Однако некоторым людям стоит употреблять клюкву с осторожностью, предупреждает Ци-доктор Ирина Старкова читателей Pravda.Ru.

"Клюкву нежелательно употреблять людям, у которых есть проблемы с желудком, например, повышенная кислотность, гастриты, язвенная болезнь, заболевания поджелудочной железы. Важно отметить, что людям с сахарным диабетом такой напиток пить не рекомендуется", — отмечает эксперт.

Чтобы извлечь максимальную пользу, стоит делать морсы из клюквы. Многие добавляют в морс сахар. Эксперт рекомендует заменить его медом.

На прилавках можно встретить клюкву в сухом виде. Сушеная клюква не обладает такими свойствами, как свежая.