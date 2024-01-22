Эта сочная куриная грудка готовится очень быстро: приготовьте на ужин или обед

Эта куриная грудка получится вкусной и сочной. Отлично подойдёт на ужин.
На две порции вам понадобятся 300 г филе курицы, 1 луковица, 80 г твёрдого сыра, 2 ст. л. майонеза или сметаны, соль и перец по вкусу.
Приготовление
1. Мясо разрежьте на тонкие пласты. Разложите их на плёнку, закройте сверху ещё одни слоем и отбейте.
2. Выложите филе на форму, которую следует предварительно смазать маслом. Поперчите, посолите мясо. При желании посыпьте филе сухой аджикой, чтобы добавить пикантности.
3. Обжарьте лук и положите его поверх филе.
4. На каждый кусок мяса нанесите майонез или сметану. Посыпьте всё сыром.
5. Выпекайте блюдо при 180 градусах. Подавайте с любым гарниром или свежими овощами и зеленью.
Источник: 1000.menu
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.