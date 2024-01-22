Эта сочная куриная грудка готовится очень быстро: приготовьте на ужин или обед

Куриная грудка с сыром получится сочной

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта куриная грудка получится вкусной и сочной. Отлично подойдёт на ужин.

Фото: https://www.flickr.com/photos/188303370@N04/49859055613/ by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

На две порции вам понадобятся 300 г филе курицы, 1 луковица, 80 г твёрдого сыра, 2 ст. л. майонеза или сметаны, соль и перец по вкусу.

Приготовление

1. Мясо разрежьте на тонкие пласты. Разложите их на плёнку, закройте сверху ещё одни слоем и отбейте.

2. Выложите филе на форму, которую следует предварительно смазать маслом. Поперчите, посолите мясо. При желании посыпьте филе сухой аджикой, чтобы добавить пикантности.

3. Обжарьте лук и положите его поверх филе.

4. На каждый кусок мяса нанесите майонез или сметану. Посыпьте всё сыром.

5. Выпекайте блюдо при 180 градусах. Подавайте с любым гарниром или свежими овощами и зеленью.

Источник: 1000.menu