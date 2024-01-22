Воздушные и вкусные кексы: просто и быстро готовятся на кефире

Пышные и вкусные кексы на кефире: тесто замешивается за 5 минут

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Тесто для этих чудесных кексов очень простое, на кефире, оно делается буквально 5 минут и получится даже у начинающей хозяйки. Кексы по рецепту YouTube-канала "Кухня неУмелой хозяйки" выходят нежные и аппетитные.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При желании в тесто можно добавить орехи, шоколад, орехи, изюм или густое повидло.

Ингредиенты (на 16 кексов):

4 яйца;

200 г сливочного масла;

250 мл кефира;

250 г сахара;

400 г муки;

1 пакетик ванильного сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли + любая начинка.

Приготовление

1. В миску разбейте яйца, насыпьте сахар — обычный и ванильный, щепотку соли, перемешайте всё венчиком. Влейте растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Добавьте муку и разрыхлитель, венчиком замесите тесто до однородности.

2. Разложите тесто по силиконовым формочкам (их смазывать ничем не нужно). Если выпекаться кексы будут в металлической форме, её нужно смазать растительным маслом.

3. В каждый кекс можно добавить по чайной ложке густого варенья или повидла, который нужно залить сверху ложкой теста.

4. Выпекайте кексы 30 минут при 180 градусах.

При подаче кексы можно посыпать сахарной пудрой.