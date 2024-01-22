Воздушные и вкусные кексы: просто и быстро готовятся на кефире

Тесто для этих чудесных кексов очень простое, на кефире, оно делается буквально 5 минут и получится даже у начинающей хозяйки. Кексы по рецепту YouTube-канала "Кухня неУмелой хозяйки" выходят нежные и аппетитные.
При желании в тесто можно добавить орехи, шоколад, орехи, изюм или густое повидло.
Ингредиенты (на 16 кексов):
Приготовление
1. В миску разбейте яйца, насыпьте сахар — обычный и ванильный, щепотку соли, перемешайте всё венчиком. Влейте растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Добавьте муку и разрыхлитель, венчиком замесите тесто до однородности.
2. Разложите тесто по силиконовым формочкам (их смазывать ничем не нужно). Если выпекаться кексы будут в металлической форме, её нужно смазать растительным маслом.
3. В каждый кекс можно добавить по чайной ложке густого варенья или повидла, который нужно залить сверху ложкой теста.
4. Выпекайте кексы 30 минут при 180 градусах.
При подаче кексы можно посыпать сахарной пудрой.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.