Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда

Быстрые хачапури с сыром готовятся в считанные минуты

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти хачапури станут одним из любимых блюд семьи.

Фото: Own work by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Подготовьте 1 яйцо, 240 мл молока, 150 г адыгейского сыра, 150 г сыла сулугуни, чайную ложку разрыхлителя, 170 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла для жарки.

Просейте муку с разрыхлителем. Натрите сыр на крупной тёрке. Взбейте яйцы, добавьте к ним молоко. Положите к смеси муку и сыр.

На разогретой и смазанной масло сковороде жарьте хачапури на умеренном огне. Толщина теста должна быть около одного сантиметра. Можно накрыть сковороду крышкой.

Подавайте хачапури теплыми — они получаются нежными с выраженным сырным вкусом.

Источник: 1000. menu