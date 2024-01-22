Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда

Эти хачапури станут одним из любимых блюд семьи.
Подготовьте 1 яйцо, 240 мл молока, 150 г адыгейского сыра, 150 г сыла сулугуни, чайную ложку разрыхлителя, 170 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла для жарки.
Просейте муку с разрыхлителем. Натрите сыр на крупной тёрке. Взбейте яйцы, добавьте к ним молоко. Положите к смеси муку и сыр.
На разогретой и смазанной масло сковороде жарьте хачапури на умеренном огне. Толщина теста должна быть около одного сантиметра. Можно накрыть сковороду крышкой.
Подавайте хачапури теплыми — они получаются нежными с выраженным сырным вкусом.
Источник: 1000. menu
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