Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда

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Быстрые хачапури с сыром готовятся в считанные минуты

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Еда

Эти хачапури станут одним из любимых блюд семьи.

Быстрые хачапури с сыром готовятся в считанные минуты
Фото: Own work by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Подготовьте 1 яйцо, 240 мл молока, 150 г адыгейского сыра, 150 г сыла сулугуни, чайную ложку разрыхлителя, 170 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла для жарки.

Просейте муку с разрыхлителем. Натрите сыр на крупной тёрке. Взбейте яйцы, добавьте к ним молоко. Положите к смеси муку и сыр.

На разогретой и смазанной масло сковороде жарьте хачапури на умеренном огне. Толщина теста должна быть около одного сантиметра. Можно накрыть сковороду крышкой.

Подавайте хачапури теплыми — они получаются нежными с выраженным сырным вкусом.

Источник: 1000. menu

Очень вкусная лепешка на сковороде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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