Не только булочка с котлетой, но и аппетитное первое: суп "Гамбургер" с говяжьим фаршем

Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Гамбургер — это не только знаменитая булочка с котлетой, но и горячий зимний супчик! Приготовьте это сытное первое блюдо по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно!" — вы точно не пожалеете! В рецепте этого супа нет картофеля, но при желании его можно добавить — получится не менее вкусно.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

600 г говяжьего фарша;

500 мл говяжьего бульона;

250 г моркови;

180 г лука;

1 сладкий болгарский перец;

150 г сельдерея;

400 г помидоров;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. томатной пасты;

1 ч. л. сушёного орегано;

соль, чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

1. Мелкими кубиками нарежьте морковь, лук, сельдерей и сладкий перец, чеснок также мелко порежьте.

2. В сотейнике на небольшом количестве растительного масла обжарьте говяжий фарш на среднем огне в течение 2-3 минут. Обжаренный фарш переложите в отдельную посуду.

3. В сотейнике, где жарился фарш, обжарьте нарезанные лук, сладкий перец, сельдерей и морковь. Жарьте овощи на среднем огне примерно 3 минуты.

4. Добавьте к овощам орегано, измельчённый чеснок, томатную пасту, резанные помидоры, влейте говяжий бульон, доведите до кипения, накройте крышкой и на слабом огне варите примерно 25 минут.

5. В кастрюлю переложите обжаренный говяжий фарш, посолите, поперчите, все хорошо перемешайте и поварите на слабом огне ещё 5 минут.