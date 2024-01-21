Не только булочка с котлетой, но и аппетитное первое: суп "Гамбургер" с говяжьим фаршем

Гамбургер — это не только знаменитая булочка с котлетой, но и горячий зимний супчик! Приготовьте это сытное первое блюдо по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно!" — вы точно не пожалеете! В рецепте этого супа нет картофеля, но при желании его можно добавить — получится не менее вкусно.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Мелкими кубиками нарежьте морковь, лук, сельдерей и сладкий перец, чеснок также мелко порежьте.
2. В сотейнике на небольшом количестве растительного масла обжарьте говяжий фарш на среднем огне в течение 2-3 минут. Обжаренный фарш переложите в отдельную посуду.
3. В сотейнике, где жарился фарш, обжарьте нарезанные лук, сладкий перец, сельдерей и морковь. Жарьте овощи на среднем огне примерно 3 минуты.
4. Добавьте к овощам орегано, измельчённый чеснок, томатную пасту, резанные помидоры, влейте говяжий бульон, доведите до кипения, накройте крышкой и на слабом огне варите примерно 25 минут.
5. В кастрюлю переложите обжаренный говяжий фарш, посолите, поперчите, все хорошо перемешайте и поварите на слабом огне ещё 5 минут.
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