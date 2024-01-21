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Не только булочка с котлетой, но и аппетитное первое: суп "Гамбургер" с говяжьим фаршем

Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей

1:46
Еда

Гамбургер — это не только знаменитая булочка с котлетой, но и горячий зимний супчик! Приготовьте это сытное первое блюдо по рекомендации YouTube-канала "Всегда вкусно!" — вы точно не пожалеете! В рецепте этого супа нет картофеля, но при желании его можно добавить — получится не менее вкусно.

Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьего фарша;
  • 500 мл говяжьего бульона;
  • 250 г моркови;
  • 180 г лука;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • 150 г сельдерея;
  • 400 г помидоров;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 1 ч. л. сушёного орегано;
  • соль, чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

1. Мелкими кубиками нарежьте морковь, лук, сельдерей и сладкий перец, чеснок также мелко порежьте.

2. В сотейнике на небольшом количестве растительного масла обжарьте говяжий фарш на среднем огне в течение 2-3 минут. Обжаренный фарш переложите в отдельную посуду.

3. В сотейнике, где жарился фарш, обжарьте нарезанные лук, сладкий перец, сельдерей и морковь. Жарьте овощи на среднем огне примерно 3 минуты.

4. Добавьте к овощам орегано, измельчённый чеснок, томатную пасту, резанные помидоры, влейте говяжий бульон, доведите до кипения, накройте крышкой и на слабом огне варите примерно 25 минут.

5. В кастрюлю переложите обжаренный говяжий фарш, посолите, поперчите, все хорошо перемешайте и поварите на слабом огне ещё 5 минут.

4 ЗИМНИХ СУПА С МЯСНЫМ ФАРШЕМ. Вкусно, сытно, быстро! Рецепты от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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