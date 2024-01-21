Пицца на скорую руку из лаваша: получается нежной и хрустящей, как итальянское блюдо

Сочная, ароматная и быстрая пицца из лаваша — интересный вариант традиционного итальянского блюда. Готовить его быстро и просто.
Подготовьте два больших листа круглого лаваша, 100 г твёрдого сыра, 120 г полукопчёной колбасы, болгарский перец, репчатый лук, 3 ст. л. томатной пасты.
Приготовление
Форму для выпечки с низкими бортами смажьте растительным маслом.
Равномерно разместите первый круг лаваша в форме, покройте третью натёртого сыра. Имеющиеся обрезки лаваша можно положить поверх сыра.
Закройте вторым кругом. Нанесите томатный соус, положите колбасу.
В форме тонких колец выложите перец и лук. Оставшимся сыром покройте овощи.
Поставьте блюдо в горячую духовку на семь минут.
Подавайте горячей, по желанию можно полить покупным соусом барбекю.
Источник: 1000.menu
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