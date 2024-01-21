Пицца на скорую руку из лаваша: получается нежной и хрустящей, как итальянское блюдо

Пицца из лаваша в духовке на скорую руку

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочная, ароматная и быстрая пицца из лаваша — интересный вариант традиционного итальянского блюда. Готовить его быстро и просто.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Подготовьте два больших листа круглого лаваша, 100 г твёрдого сыра, 120 г полукопчёной колбасы, болгарский перец, репчатый лук, 3 ст. л. томатной пасты.

Приготовление

Форму для выпечки с низкими бортами смажьте растительным маслом.

Равномерно разместите первый круг лаваша в форме, покройте третью натёртого сыра. Имеющиеся обрезки лаваша можно положить поверх сыра.

Закройте вторым кругом. Нанесите томатный соус, положите колбасу.

В форме тонких колец выложите перец и лук. Оставшимся сыром покройте овощи.

Поставьте блюдо в горячую духовку на семь минут.

Подавайте горячей, по желанию можно полить покупным соусом барбекю.

Источник: 1000.menu