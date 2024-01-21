Нежный торт "Панчо" с ананасами подойдёт для любого повода: готовится быстро и просто

Торт "Панчо" с ананасами получается нежным и воздушным. Готовить его просто, справится любой кулинар.
Вам понадобятся 6 яиц, 250 г сахара, 200 г муки, 2 ст. л. какао, 1 г соды, 600 г жирной сметаны, 150 г сахарной пудры, 300 г ананасов, 70 г шоколада, 30 г сливок (от 20%).
Приготовление:
1. Соедините яйца с сахаром и всё хорошо взбейте. Просейте муку с содой и аккуратно добавьте в яичную массу.
Полученное тесто должно напоминать густую сметану.
2. Вылейте тесто в две формы, добавив какао в одну половину. Выпекайте при 180°C около 30 минут.
3. Нарежьте один бисквит на корж и остальные на кубики. Нарежьте ананасы.
4. Взбейте сметану с сахарной пудрой.
5. Далее необходимо пропитать корж и кубики ананасовым сиропом. Смажьте корж сметанным кремом. Создайте слои: кубики бисквита, ананасы, крем.
6. Поставьте в холодильник для пропитки.
7. Растопите шоколад с сливками. Полейте торт глазурью и дайте застыть.
8. Подавайте и наслаждайтесь вкусным тортом.
Источник: 1000. menu
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