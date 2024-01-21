Нежный торт "Панчо" с ананасами подойдёт для любого повода: готовится быстро и просто

Нежный торт "Панчо" с ананасами понравится всем любителям сладкого

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Панчо" с ананасами получается нежным и воздушным. Готовить его просто, справится любой кулинар.

Фото: Эту фотографию сделал я by Ковалёв Николай Николаевич is licensed under public domain.

Вам понадобятся 6 яиц, 250 г сахара, 200 г муки, 2 ст. л. какао, 1 г соды, 600 г жирной сметаны, 150 г сахарной пудры, 300 г ананасов, 70 г шоколада, 30 г сливок (от 20%).

Приготовление:

1. Соедините яйца с сахаром и всё хорошо взбейте. Просейте муку с содой и аккуратно добавьте в яичную массу.

Полученное тесто должно напоминать густую сметану.

2. Вылейте тесто в две формы, добавив какао в одну половину. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

3. Нарежьте один бисквит на корж и остальные на кубики. Нарежьте ананасы.

4. Взбейте сметану с сахарной пудрой.

5. Далее необходимо пропитать корж и кубики ананасовым сиропом. Смажьте корж сметанным кремом. Создайте слои: кубики бисквита, ананасы, крем.

6. Поставьте в холодильник для пропитки.

7. Растопите шоколад с сливками. Полейте торт глазурью и дайте застыть.

8. Подавайте и наслаждайтесь вкусным тортом.

Источник: 1000. menu