Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД КНДР назвал Путина "самым близким другом корейского народа"
Терапевт Чернышова: во время простуды пища должна быть лёгкой, а питьё — обильным
Пикировать рассаду можно в стаканчики, сделанные своими руками
Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно
Где правильно установить видеорегистратор в автомобиле: советы от ГИБДД
Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз
Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных
Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее
Стыд за полеты: немецкие туристы проявляют угрызения совести из-за углеродных выбросов
Нежный торт "Панчо" с ананасами подойдёт для любого повода: готовится быстро и просто

Нежный торт "Панчо" с ананасами понравится всем любителям сладкого

1:27
Еда

Торт "Панчо" с ананасами получается нежным и воздушным. Готовить его просто, справится любой кулинар.

Нежный торт "Панчо" с ананасами понравится всем любителям сладкого
Фото: Эту фотографию сделал я by Ковалёв Николай Николаевич is licensed under public domain.

Вам понадобятся 6 яиц, 250 г сахара, 200 г муки, 2 ст. л. какао, 1 г соды, 600 г жирной сметаны, 150 г сахарной пудры, 300 г ананасов, 70 г шоколада, 30 г сливок (от 20%).

Приготовление:

1. Соедините яйца с сахаром и всё хорошо взбейте. Просейте муку с содой и аккуратно добавьте в яичную массу.
Полученное тесто должно напоминать густую сметану.

2. Вылейте тесто в две формы, добавив какао в одну половину. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

3. Нарежьте один бисквит на корж и остальные на кубики. Нарежьте ананасы.

4. Взбейте сметану с сахарной пудрой.

5. Далее необходимо пропитать корж и кубики ананасовым сиропом. Смажьте корж сметанным кремом. Создайте слои: кубики бисквита, ананасы, крем.

6. Поставьте в холодильник для пропитки.

7. Растопите шоколад с сливками. Полейте торт глазурью и дайте застыть.

8. Подавайте и наслаждайтесь вкусным тортом.

Источник: 1000. menu

Торт "Панчо" с ананасами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Последние материалы
Нежный торт "Панчо" с ананасами понравится всем любителям сладкого
Терапевт Чернышова: во время простуды пища должна быть лёгкой, а питьё — обильным
Пикировать рассаду можно в стаканчики, сделанные своими руками
Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно
Где правильно установить видеорегистратор в автомобиле: советы от ГИБДД
Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз
Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных
Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее
Стыд за полеты: немецкие туристы проявляют угрызения совести из-за углеродных выбросов
Петуния даст сумасшедший раст еще пока будет рассадой: вот что надо сделать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников