Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально

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Испеките нежный торт "Лёгкость облаков"

1:55
Еда

Торт "Лёгкость облаков" - вкуснейший десерт без выпечки, который понравится всей семье. По вкусу он напомнит настоящий медовый торт. 

Испеките нежный торт "Лёгкость облаков"
Фото: Own work by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты: 

  • 200 г медовых пряников.
  • 100 г орехов (грецкие, миндаль или лесные орехи).
  • 200 г маскарпоне.
  • 150 г мягкого творожного сыра.
  • 50 г сливочного масла.
  • 3 ст. ложки меда.
  • 1 ч. ложка ванильного сахара.
  • Щепотка соли.
  • 150 мл крепкого кофе (по желанию).
  • Шоколадная стружка и ягоды для украшения

Инструкции:

1. В миске измельчите медовые пряники в крошку. Можно использовать блендер или ручной измельчитель.

2. Орехи мелко порубите и добавьте к крошке пряников. Перемешайте.

3. В глубокой миске смешайте маскарпоне, творожный сыр, сливочное масло, мёд, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

4. Добавьте смесь пряников и орехов в маскарпоне-творожную массу. Тщательно перемешайте.
Если вы любите кофе, добавьте крепкий кофе в массу и ещё раз перемешайте. Это придаст тортику насыщенный вкус напитка.

5. Выложите пищевую плёнку в форму для торта так, чтобы она свисала снаружи формы. Переложите смесь в форму и равномерно распределите. Заверните выступающую плёнку сверху.

6. Уберите торт в холодильник на не менее 4-6 часов или лучше на ночь.

7. Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежими ягодами.

Подайте торт, нарезанным порционно. Получается влажный, невероятно вкусный тортик, который практически не отличить от классического десерта с выпечкой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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