Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально

Торт "Лёгкость облаков" - вкуснейший десерт без выпечки, который понравится всей семье. По вкусу он напомнит настоящий медовый торт.
Ингредиенты:
Инструкции:
1. В миске измельчите медовые пряники в крошку. Можно использовать блендер или ручной измельчитель.
2. Орехи мелко порубите и добавьте к крошке пряников. Перемешайте.
3. В глубокой миске смешайте маскарпоне, творожный сыр, сливочное масло, мёд, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
4. Добавьте смесь пряников и орехов в маскарпоне-творожную массу. Тщательно перемешайте.
Если вы любите кофе, добавьте крепкий кофе в массу и ещё раз перемешайте. Это придаст тортику насыщенный вкус напитка.
5. Выложите пищевую плёнку в форму для торта так, чтобы она свисала снаружи формы. Переложите смесь в форму и равномерно распределите. Заверните выступающую плёнку сверху.
6. Уберите торт в холодильник на не менее 4-6 часов или лучше на ночь.
7. Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежими ягодами.
Подайте торт, нарезанным порционно. Получается влажный, невероятно вкусный тортик, который практически не отличить от классического десерта с выпечкой.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.