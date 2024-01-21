Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально

Испеките нежный торт "Лёгкость облаков"

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Лёгкость облаков" - вкуснейший десерт без выпечки, который понравится всей семье. По вкусу он напомнит настоящий медовый торт.

Фото: Own work by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

200 г медовых пряников.

100 г орехов (грецкие, миндаль или лесные орехи).

200 г маскарпоне.

150 г мягкого творожного сыра.

50 г сливочного масла.

3 ст. ложки меда.

1 ч. ложка ванильного сахара.

Щепотка соли.

150 мл крепкого кофе (по желанию).

Шоколадная стружка и ягоды для украшения

Инструкции:

1. В миске измельчите медовые пряники в крошку. Можно использовать блендер или ручной измельчитель.

2. Орехи мелко порубите и добавьте к крошке пряников. Перемешайте.

3. В глубокой миске смешайте маскарпоне, творожный сыр, сливочное масло, мёд, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

4. Добавьте смесь пряников и орехов в маскарпоне-творожную массу. Тщательно перемешайте.

Если вы любите кофе, добавьте крепкий кофе в массу и ещё раз перемешайте. Это придаст тортику насыщенный вкус напитка.

5. Выложите пищевую плёнку в форму для торта так, чтобы она свисала снаружи формы. Переложите смесь в форму и равномерно распределите. Заверните выступающую плёнку сверху.

6. Уберите торт в холодильник на не менее 4-6 часов или лучше на ночь.

7. Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежими ягодами.

Подайте торт, нарезанным порционно. Получается влажный, невероятно вкусный тортик, который практически не отличить от классического десерта с выпечкой.