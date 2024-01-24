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Разнообразьте своё меню сытным и вкусным салатом из кабачков и чёрной фасоли

Питательный и вкусный салат из кабачков и чёрной фасоли

1:34
Еда

Приготовьте сытный салат с питательными ингредиентами. Фасоль в салате станет отличным источником растительного белка. 

Питательный и вкусный салат из кабачков и чёрной фасоли
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Sone (Photographer) is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Daniel Sone (Photographer). This applies worldwide.

Ингредиенты: 

  • 350 грамм сушёной чёрной фасоли, замоченной на ночь (можно использовать и консервированную);
  • 250 грамм нарезанная полосками кабачка;
  • 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
  • 1 красный болгарский перец, обжаренный и нарезанный полосками;
  • 1 красная луковица, тонко нарезанная;
  • 2 стебля сельдерея, мелко нарезанные;
  • 1/2 стакана измельчённых листьев кинзы;
  • 2 лайма, натёртых на терке для получения цедры и сока;
  • 100 грамм соуса табаско;
  • щепотка соли и свежемолотого черного перца по вкусу.

Приготовление: 

1. В большую кастрюлю на среднем огне добавьте чёрную фасоль и залейте 4 дюймами воды.

2. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой, пока фасоль не станет мягкой, около 1 часа.

3. Остудите до комнатной температуры и слейте воду.

4. Разогрейте духовку до 400 градусов.

5. Смешайте кабачки и 2 столовые ложки оливкового масла и выложите на противень.

6. Запекайте 25-30 минут, пока они не карамелизуются и не станут мягкими.

7. Переложите в миску и добавьте фасоль.

8. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте.

9. Подавайте при комнатной температуре или охлаждённым.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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