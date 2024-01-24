Разнообразьте своё меню сытным и вкусным салатом из кабачков и чёрной фасоли

Питательный и вкусный салат из кабачков и чёрной фасоли

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте сытный салат с питательными ингредиентами. Фасоль в салате станет отличным источником растительного белка.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Sone (Photographer) is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Daniel Sone (Photographer). This applies worldwide.

Ингредиенты:

350 грамм сушёной чёрной фасоли, замоченной на ночь (можно использовать и консервированную);

250 грамм нарезанная полосками кабачка;

4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

1 красный болгарский перец, обжаренный и нарезанный полосками;

1 красная луковица, тонко нарезанная;

2 стебля сельдерея, мелко нарезанные;

1/2 стакана измельчённых листьев кинзы;

2 лайма, натёртых на терке для получения цедры и сока;

100 грамм соуса табаско;

щепотка соли и свежемолотого черного перца по вкусу.

Приготовление:

1. В большую кастрюлю на среднем огне добавьте чёрную фасоль и залейте 4 дюймами воды.

2. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой, пока фасоль не станет мягкой, около 1 часа.

3. Остудите до комнатной температуры и слейте воду.

4. Разогрейте духовку до 400 градусов.

5. Смешайте кабачки и 2 столовые ложки оливкового масла и выложите на противень.

6. Запекайте 25-30 минут, пока они не карамелизуются и не станут мягкими.

7. Переложите в миску и добавьте фасоль.

8. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте.

9. Подавайте при комнатной температуре или охлаждённым.