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Брюссельская капуста с нежнейшим сливочным соусом: вкусно и просто

Хрустящая брюссельская капуста со сливочным соусом: лёгкая и вкусная закуска

1:18
Еда

Данный рецепт построен на изысканном сочетании сладкого и острого. Блюдо не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

Хрустящая брюссельская капуста со сливочным соусом: лёгкая и вкусная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Cajsa Lilliehook from Portland is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки поджаренных семян белого кунжута;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 фунт брюссельской капусты, разрезанной пополам;
  • 1/2 столовой ложки хлопьев чили по-корейски;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2,5 столовые ложки лимонного сока;
  • 2,5 столовые ложки белого уксуса;
  • 1 столовая ложка кленового сиропа;
  • 2 столовые ложки сливового + розового джема;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 чайная ложка растительного масла (для жарки).

Приготовление:

1. Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде на среднем огне до появления аромата. Дайте остыть.

2. Разогрейте масло в жаровне до 170°С.

3. Обжаривайте брюссельскую капусту до коричневого цвета и хрустящей корочки, около 3 минут.

4. Обсушите на бумажных полотенцах.

5. Добавьте остальные ингредиенты в стеклянную банку и взболтайте до получения однородной массы.

6. Выложите брюссельскую капусту в миску и перемешайте с соусом непосредственно перед подачей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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