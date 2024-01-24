Брюссельская капуста с нежнейшим сливочным соусом: вкусно и просто

Хрустящая брюссельская капуста со сливочным соусом: лёгкая и вкусная закуска

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Данный рецепт построен на изысканном сочетании сладкого и острого. Блюдо не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Cajsa Lilliehook from Portland is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

2 столовые ложки поджаренных семян белого кунжута;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 фунт брюссельской капусты, разрезанной пополам;

1/2 столовой ложки хлопьев чили по-корейски;

1 зубчик чеснока;

2,5 столовые ложки лимонного сока;

2,5 столовые ложки белого уксуса;

1 столовая ложка кленового сиропа;

2 столовые ложки сливового + розового джема;

1 столовая ложка соли;

1 чайная ложка растительного масла (для жарки).

Приготовление:

1. Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде на среднем огне до появления аромата. Дайте остыть.

2. Разогрейте масло в жаровне до 170°С.

3. Обжаривайте брюссельскую капусту до коричневого цвета и хрустящей корочки, около 3 минут.

4. Обсушите на бумажных полотенцах.

5. Добавьте остальные ингредиенты в стеклянную банку и взболтайте до получения однородной массы.

6. Выложите брюссельскую капусту в миску и перемешайте с соусом непосредственно перед подачей.