Вкуснейшие крекеры с начинкой из домашнего ягодного мороженого

Оригинальный десерт с крекером и мороженым удивит ваших близких

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте своих домочадцев вкуснейшим десертом. Это лакомство точно покорит сердца ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily from Birmingham, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

20 крекеров;

1,5 стакана простого йогурта без молока;

1/2 стакана взбитых сливок с кокосовым молоком;

300 грамм свежих фруктов: черники, клубники или ананаса, нарезанных кубиками;

половина чайной ложки ванили.

Приготовление:

1. Застелите противень для печенья пергаментной бумагой. Выложите в ряд крекеры.

2. В миске смешайте йогурт, свежие фрукты, взбитые сливки и ваниль.

3. Смажьте этой смесью 10 квадратиков крекера "Грэм", затем положите сверху вторую половину, чтобы получился сэндвич.

4. Быстро уберите в морозилку на 1-2 часа, затем оставьте при комнатной температуре на несколько минут перед употреблением.