Вкуснейший торт "Рафаэлло" без выпечки напомнит любимые конфеты: порадуйте близким неповторимым десертом

Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой торт "Рафаэлло" напомнит любимые конфеты. Для его приготовления не нужно обладать специальными кулинарными талантами.

Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Вам понадобятся 300 г галетного печенья, 100 г варёного сгущённого молока, 2 ст. л. сахарной пудры, 250 мл 33%-сливок, 350 мл молока, 1,5 ст. л муки, 2 ст. л крахмала картофельного, полстакана сахара, 100 г сливочного масла, 100 г кокосовой стружки.

Процесс приготовления

1. Соедините молоко с сахаром, крахмалом, мукой и ванилью в сотейнике. Всё варите пару минут, пока масса не станет густой. Дайте крему остыть. После этого положите к нему сливочное масло и тщательно перемешайте.

2. Выложите немного крема на дно небольшой ёмкости и равномерно распределите. Положите первым слоем печенье. Если используете круглую форму, предварительно разломайте его. В случае прямоугольной формы можно укладывать целые ломтики.

3. Смажьте печенье сгущённым молоком и уложите второй слой. Поверхность покройте заварным кремом. Положите печенье ещё одним слоем. На этом этапе можно добавить кусочки фруктов.

4. Взбейте сливки, соедините их с сахаром и продолжайте взбивать. Распределите массу поверх последнего слоя торта.

5. Посыпьте кокосовой стружкой или тёртым шоколадом. Поставьте в холодильник на 2-3 часа или на ночь, чтобы торт пропитался.

Источник: russianfood.com