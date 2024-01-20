Вкуснейший торт "Рафаэлло" без выпечки напомнит любимые конфеты: порадуйте близким неповторимым десертом

Простой торт "Рафаэлло" напомнит любимые конфеты. Для его приготовления не нужно обладать специальными кулинарными талантами.
Вам понадобятся 300 г галетного печенья, 100 г варёного сгущённого молока, 2 ст. л. сахарной пудры, 250 мл 33%-сливок, 350 мл молока, 1,5 ст. л муки, 2 ст. л крахмала картофельного, полстакана сахара, 100 г сливочного масла, 100 г кокосовой стружки.
Процесс приготовления
1. Соедините молоко с сахаром, крахмалом, мукой и ванилью в сотейнике. Всё варите пару минут, пока масса не станет густой. Дайте крему остыть. После этого положите к нему сливочное масло и тщательно перемешайте.
2. Выложите немного крема на дно небольшой ёмкости и равномерно распределите. Положите первым слоем печенье. Если используете круглую форму, предварительно разломайте его. В случае прямоугольной формы можно укладывать целые ломтики.
3. Смажьте печенье сгущённым молоком и уложите второй слой. Поверхность покройте заварным кремом. Положите печенье ещё одним слоем. На этом этапе можно добавить кусочки фруктов.
4. Взбейте сливки, соедините их с сахаром и продолжайте взбивать. Распределите массу поверх последнего слоя торта.
5. Посыпьте кокосовой стружкой или тёртым шоколадом. Поставьте в холодильник на 2-3 часа или на ночь, чтобы торт пропитался.
Источник: russianfood.com
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