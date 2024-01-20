Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Бруева: чтобы не болела спину, за рулём можно находиться не более 5 часов подряд
Как победить крестоцветных блошек
Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
Вкуснейший торт "Рафаэлло" без выпечки напомнит любимые конфеты: порадуйте близким неповторимым десертом

Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки

1:41
Еда

Простой торт "Рафаэлло" напомнит любимые конфеты. Для его приготовления не нужно обладать специальными кулинарными талантами.

Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки
Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Вам понадобятся 300 г галетного печенья, 100 г варёного сгущённого молока, 2 ст. л. сахарной пудры, 250 мл 33%-сливок, 350 мл молока, 1,5 ст. л муки, 2 ст. л крахмала картофельного, полстакана сахара, 100 г сливочного масла, 100 г кокосовой стружки.

Процесс приготовления

1. Соедините молоко с сахаром, крахмалом, мукой и ванилью в сотейнике. Всё варите пару минут, пока масса не станет густой. Дайте крему остыть. После этого положите к нему сливочное масло и тщательно перемешайте.

2. Выложите немного крема на дно небольшой ёмкости и равномерно распределите. Положите первым слоем печенье. Если используете круглую форму, предварительно разломайте его. В случае прямоугольной формы можно укладывать целые ломтики.

3. Смажьте печенье сгущённым молоком и уложите второй слой. Поверхность покройте заварным кремом. Положите печенье ещё одним слоем. На этом этапе можно добавить кусочки фруктов.

4. Взбейте сливки, соедините их с сахаром и продолжайте взбивать. Распределите массу поверх последнего слоя торта.

5. Посыпьте кокосовой стружкой или тёртым шоколадом. Поставьте в холодильник на 2-3 часа или на ночь, чтобы торт пропитался.

Источник: russianfood.com

Торт "Рафаэлло"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов

Существует множество цветов, которые процветают, не требуя постоянного внимания, и успешно развиваются при минимальном уходе.

"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Последние материалы
Невролог Бруева: чтобы не болела спину, за рулём можно находиться не более 5 часов подряд
Как победить крестоцветных блошек
Торт "Рафаэлло" можно приготовить без духовки
Премьер-министр Черногории объявил о независимости от российских туристов на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Автоэксперты назвали плюсы и минусы контрактного двигателя и регламент его замены
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников