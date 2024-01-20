Аппетитной куриной грудки, обжаренной в кляре, будет всегда мало — такая она вкусная!

Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриную грудку любят многие — она лёгкая, малокалорийная и из неё можно приготовить огромное количество блюд, например, сделать её в аппетитном кляре по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

800 г куриного филе (3 штуки);

2-3 зубчика чеснока;

30 мл соевого соуса;

100 г сметаны;

1 ст. л. горчицы;

2-3 ст. л. муки;

1 яйцо;

соль, паприка.

Приготовление

1. Куриное филе нарежьте на кусочки, напоминающие медальоны, и положите их в миску.

2. Замаринуйте грудку: для этого к куриному филе добавьте сметану, соевый соус, горчицу, посолите, насыпьте немного сладкой паприки, натёртого чеснока и разбейте одно яйцо. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на пару часов в холодильнике.

3. В куриную грудку в маринаде добавьте муку — таким образом из него получится кляр. Перемешайте.

4. Обжарьте кусочки грудки в кляре за сковороде на растительном масле. Жарьте грудку по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.