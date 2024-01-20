Аппетитной куриной грудки, обжаренной в кляре, будет всегда мало — такая она вкусная!

Куриную грудку любят многие — она лёгкая, малокалорийная и из неё можно приготовить огромное количество блюд, например, сделать её в аппетитном кляре по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Куриное филе нарежьте на кусочки, напоминающие медальоны, и положите их в миску.
2. Замаринуйте грудку: для этого к куриному филе добавьте сметану, соевый соус, горчицу, посолите, насыпьте немного сладкой паприки, натёртого чеснока и разбейте одно яйцо. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на пару часов в холодильнике.
3. В куриную грудку в маринаде добавьте муку — таким образом из него получится кляр. Перемешайте.
4. Обжарьте кусочки грудки в кляре за сковороде на растительном масле. Жарьте грудку по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.
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