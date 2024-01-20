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Аппетитной куриной грудки, обжаренной в кляре, будет всегда мало — такая она вкусная!

Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут

1:15
Еда

Куриную грудку любят многие — она лёгкая, малокалорийная и из неё можно приготовить огромное количество блюд, например, сделать её в аппетитном кляре по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой.

Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе (3 штуки);
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 30 мл соевого соуса;
  • 100 г сметаны;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 2-3 ст. л. муки;
  • 1 яйцо;
  • соль, паприка.

Приготовление

1. Куриное филе нарежьте на кусочки, напоминающие медальоны, и положите их в миску.

2. Замаринуйте грудку: для этого к куриному филе добавьте сметану, соевый соус, горчицу, посолите, насыпьте немного сладкой паприки, натёртого чеснока и разбейте одно яйцо. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на пару часов в холодильнике.

3. В куриную грудку в маринаде добавьте муку — таким образом из него получится кляр. Перемешайте.

4. Обжарьте кусочки грудки в кляре за сковороде на растительном масле. Жарьте грудку по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

Наготовила ГОРУ, а съели за 2 МИНУТЫ :) Обалденная Закуска из Куриной грудки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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