Вкуснейшие ягодные маффины: умопомрачительный десерт на завтрак

Нежные и вкусные ягодные маффины сделают ваш завтрак волшебным

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины, состоящие из сливочного йогурта, смешанного с орехами, зеленью и ягодами перенесут вас в мир наслаждения.

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Ингредиенты:

3 стакана кокосового йогурта;

100 грамм смеси зелени;

1 стакан измельчённых сырых орехов (например, миндаля);

1 стакан черники;

50 грамм овсяной крупы.

Приготовление:

1. Выстелите форму для маффинов формочками для кексов.

2. В миске среднего размера смешайте йогурт и зелень, взбейте до получения однородной массы.

3. Равномерно выложите йогуртовую смесь в форму для маффинов.

4. Сверху выложите овсяной крупы и чернику.

5. Заморозьте на ночь и наслаждайтесь!