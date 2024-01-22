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Вкуснейшие ягодные маффины: умопомрачительный десерт на завтрак

Нежные и вкусные ягодные маффины сделают ваш завтрак волшебным

0:46
Еда

Маффины, состоящие из сливочного йогурта, смешанного с орехами, зеленью и ягодами перенесут вас в мир наслаждения. 

Нежные и вкусные ягодные маффины сделают ваш завтрак волшебным
Фото: commons.wikimedia.org by DimiTalen at Dutch Wikipedia is licensed under This work has been released into the public domain by its author, DimiTalen at Dutch Wikipedia. This applies worldwide.

Ингредиенты:

  • 3 стакана кокосового йогурта;
  • 100 грамм смеси зелени;
  • 1 стакан измельчённых сырых орехов (например, миндаля);
  • 1 стакан черники;
  • 50 грамм овсяной крупы.

Приготовление: 

1. Выстелите форму для маффинов формочками для кексов.

2. В миске среднего размера смешайте йогурт и зелень, взбейте до получения однородной массы.

3. Равномерно выложите йогуртовую смесь в форму для маффинов.

4. Сверху выложите овсяной крупы и чернику.

5. Заморозьте на ночь и наслаждайтесь!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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