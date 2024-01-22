Латте со специями и льдом станет изюминкой вашего праздничного угощения

Удивите гостей своего праздника пряным латте со льдом

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам не нужно платить большие деньги за изысканный кофе со льдом. Дома легко приготовить вкусный напиток, добавив специи, которые, скорее всего, есть в вашем шкафу.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

1/2 стакана молока (орехового, овсяного или коровьего);

1 чашка свежесваренного кофе;

6 кубиков льда;

щепотка мускатного ореха;

щепотка душистого перца;

щепотка корицы;

Приготовление:

1. Приготовьте 1 чашку кофе и отложите в сторону;

2. Налейте 1/2 чашки вашего любимого молока поверх льда в шейкер для коктейлей;

3. Добавьте в шейкер щепотку мускатного ореха, душистого перца и корицы;

4. Долейте кофе и взбейте;

1. Налейте в бокал и наслаждайтесь!