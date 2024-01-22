Порадуйте свою семью вкуснейшей пиццей с сыром и овощами

Вкуснейшая пицца с овощами и сыром готовится за полчаса

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Это быстрая и лёгкая в приготовлении пицца заставит восторгаться даже самых икушённых гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by nlitement is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free

Ингредиенты:

500 грамм нарезанных и обжаренных овощей на ваш выбор;

3 яйца;

1 стакан соуса маринара (в зависимости от того, насколько пикантный он вам нравится);

150 грамм сыра моцарелла;

150 грамм сыра пармезан;

щепотка соли по вкусу;

щепотка перца по вкусу;

столовая ложка оливкового масла, чтобы смазать сковороду.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 170º С.

2. Мелко нарежьте овощи и обжарьте их. Рекомендуется взять смесь из лука, цуккини и грибов. Не торопитесь обжаривать лук. Это поможет вам добиться большей глубины вкуса!

3. В большой миске смешайте овощи с яйцами, соусом для пиццы, сыром и приправами. Используйте больше или меньше сыра и соуса, в зависимости от того, как вам больше нравится.

4. Смажьте круглую форму для пирога оливковым маслом и залейте смесью.

5. Выпекайте в течение 20 минут или до готовности.