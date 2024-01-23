Придайте изюминку своим блюдам с помощью ароматной заправки с зеленью

Вкусная и полезная заправка для салата с зеленью

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Универсальная заправка для салата с зеленью — это идеальный способ превратить обычное блюдо в оригинальный кулинарный шедевр.

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Ингредиенты:

1 зубчик чеснока;

1 лук-шалот;

2 столовые ложки грецких орехов;

50 г свежей петрушки

1 маленькая веточка свежего эстрагона;

6 листьев свежего базилика;

100 г шпината;

3 столовые ложки лимонного сока;

1/2 столовой ложки нектара агавы;

1 чайная ложка горчицы;

1/2 стакана оливкового масла;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца.

Пригтовление:

1. Измельчите в ручном блендере чеснок, лук-шалот, орехи, эстрагон, базилик, шпинат, петрушку, лимонный сок, агаву и горчицу.

2. Добавьте оливковое масло.

3. Приправьте солью и перцем.

4. Храните в охлажденном месте в стеклянной банке до 2 дней.