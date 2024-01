Поджаренный зефир в шоколаде — необычный десерт для вашего праздника

Обжаривание зефира на огне — это часть западной кулинарной традиции. Советуем оценить лакомство, которое много лет не теряет популярности в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by John Morgan is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.