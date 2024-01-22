Поджаренный зефир в шоколаде — необычный десерт для вашего праздника

Порадуйте своих близких изысканным вкусом поджаренного зефира

0:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжаривание зефира на огне — это часть западной кулинарной традиции. Советуем оценить лакомство, которое много лет не теряет популярности в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by John Morgan is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

13 поджаренных ванильных маршмеллоу;

50 грамм растопленного шоколада;

2 столовые ложки тёртых кедровых орехов;

чайная ложка соли.

Приготовление:

1. Обмакните поджаренный зефир в растопленный шоколад.

2. Посыпьте зефир измельчёнными кедровыми орехами..

3. Посыпьте сверху морской солью.