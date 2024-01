Вкуснейший ягодный коктейль, который поможет вам сохранить молодость и красоту

Your browser does not support the audio element.

Приготовьте великолепный ягодный смузи, в котором много питательных веществ. Пейте этот коктейль, и ваша кожа будет сиять.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.