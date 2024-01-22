Вкуснейший ягодный коктейль, который поможет вам сохранить молодость и красоту

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Изумительно вкусный и полезный ягодный коктейль

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Еда

Приготовьте великолепный ягодный смузи, в котором много питательных веществ. Пейте этот коктейль, и ваша кожа будет сиять.

Изумительно вкусный и полезный ягодный коктейль
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Коллаген, которым богат данный коктейль, придаёт коже упругость, что поможет сохранить вам молодость и красоту.

Ингредиенты:

  • 1 стакан несладкого миндального молока;
  • 200 грамм замороженного шпината;
  • 1 стакан смешанных ягод:
  • 1 мерная ложка порошка коллагенового пептида:
  • 1 столовая ложка миндального масла.

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в блендер, включите его на полную мощность и взбейте до получения однородной массы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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