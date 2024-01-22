Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банановая кожура, яичная скорлупа, кофейная гуща, белый уксус — лучшие удобрения
Кинолог Голубев назвал сигналы, указывающие на болезнь собаки
В ГИБДД рассказали о методе избежать штрафа с камер за стоп-линию
Онколог Исаев-Апостолов назвал изжогу симптомом рака
5 советов, как стильно носить зимнюю шапку
Валерий Меладзе отменил еще один концерт
НАТО начало крупнейшие учения за 35 лет, чтобы продемонстрировать готовность защищать территорию
Олимпийский чемпион Васильев: фигуристки — плохая замена артистам в России
Актер Певцов назвал некачественным фильм "Бременские музыканты"
Простые в приготовлении и вкусные шарики помогут вам зарядиться энергией на целый день

Вкуснейшие сытные шарики с тремя семенами

1:03
Еда

Шарики с тремя семенами идеально подходят для того, чтобы положить их в сумку и быстро зарядиться энергией в течение напряжённого дня. 

Вкуснейшие сытные шарики с тремя семенами
Фото: https://www.flickr.com/photos/ilmungo/74205671 by Luigi Anzivino

Трио семян в этом рецепте — чиа, лён и конопля — являются отличными источниками растительного белка, клетчатки, минералов, таких как магний, фосфор и кальций, и полезных жирных кислот омега-3.

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана миндальной муки;
  • 1 мерная ложка ванильного протеинового порошка;
  • 1/4 стакана миндального масла;
  • 1 столовая ложка семян конопли;
  • 1 столовая ложка молотых семян льна;
  • 1 столовая ложка семян чиа;
  • 4 столовые ложки мёда;
  • 2 столовые ложки шоколадной стружки;
  • Вода (по мере необходимости).

Приготовление:

1. Смешайте ингредиенты в миске среднего размера.

2. Перемешивайте, пока тесто не станет тестообразным.

3. Если тесто кажется слишком сухим, добавьте небольшое количество воды.
Скатайте в шарики.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Последние материалы
Валерий Меладзе отменил еще один концерт
5 советов, как стильно носить зимнюю шапку
НАТО начало крупнейшие учения за 35 лет, чтобы продемонстрировать готовность защищать территорию
Олимпийский чемпион Васильев: фигуристки — плохая замена артистам в России
Актер Певцов назвал некачественным фильм "Бременские музыканты"
Актриса Зендая вышла в свет с челкой
Директор Орбакайте признался, что не понимает причину отмены ее концерта
Удивите гостей своего праздника пряным латте со льдом
Гиганты среди домашних питомцев: ТОП-10 крупных пород собак
Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников