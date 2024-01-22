Простые в приготовлении и вкусные шарики помогут вам зарядиться энергией на целый день

Вкуснейшие сытные шарики с тремя семенами

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарики с тремя семенами идеально подходят для того, чтобы положить их в сумку и быстро зарядиться энергией в течение напряжённого дня.

Фото: https://www.flickr.com/photos/ilmungo/74205671 by Luigi Anzivino

Трио семян в этом рецепте — чиа, лён и конопля — являются отличными источниками растительного белка, клетчатки, минералов, таких как магний, фосфор и кальций, и полезных жирных кислот омега-3.

Ингредиенты:

1/2 стакана миндальной муки;

1 мерная ложка ванильного протеинового порошка;

1/4 стакана миндального масла;

1 столовая ложка семян конопли;

1 столовая ложка молотых семян льна;

1 столовая ложка семян чиа;

4 столовые ложки мёда;

2 столовые ложки шоколадной стружки;

Вода (по мере необходимости).

Приготовление:

1. Смешайте ингредиенты в миске среднего размера.

2. Перемешивайте, пока тесто не станет тестообразным.

3. Если тесто кажется слишком сухим, добавьте небольшое количество воды.

Скатайте в шарики.