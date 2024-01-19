Разнообразьте своё ежедневное меню аппетитным тыквенным хлебом

Этот рецепт станет вашим любимым. Тыквенный хлеб — это отличный способ добавить в свой рацион немного овощей.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте маслом форму для выпечки.
2. Взбейте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех, гвоздику и имбирь вместе в большой миске.
3. Смешайте тыквенное пюре, яйца, масло и сахар в отдельной миске до получения однородной массы.
4. Смешайте мучную смесь с тыквенной смесью до получения однородной массы.
Разлейте тесто по подготовленным формочкам.
5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная в середину, не выйдет чистой, около 40 минут.
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