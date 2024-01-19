Разнообразьте своё ежедневное меню аппетитным тыквенным хлебом

Ароматный, сытный и полезный тыквенный хлеб со специями

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт станет вашим любимым. Тыквенный хлеб — это отличный способ добавить в свой рацион немного овощей.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

1 стакан миндальной муки;

1 стакан цельнозерновой муки;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки молотой корицы;

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха;

1/4 чайной ложки молотой гвоздики;

1/4 чайной ложки молотого имбиря;

500 грамм тыквенного пюре;

2 яйца;

1/2 стакана кокосового масла;

1 стакан сахара.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте маслом форму для выпечки.

2. Взбейте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех, гвоздику и имбирь вместе в большой миске.

3. Смешайте тыквенное пюре, яйца, масло и сахар в отдельной миске до получения однородной массы.

4. Смешайте мучную смесь с тыквенной смесью до получения однородной массы.

Разлейте тесто по подготовленным формочкам.

5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная в середину, не выйдет чистой, около 40 минут.