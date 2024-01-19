Разнообразьте своё ежедневное меню аппетитным тыквенным хлебом

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Ароматный, сытный и полезный тыквенный хлеб со специями

1:18
Еда

Этот рецепт станет вашим любимым. Тыквенный хлеб — это отличный способ добавить в свой рацион немного овощей.

Ароматный, сытный и полезный тыквенный хлеб со специями
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 1 стакан миндальной муки;
  • 1 стакан цельнозерновой муки;
  • 1 чайная ложка пищевой соды;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы;
  • 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха;
  • 1/4 чайной ложки молотой гвоздики;
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря;
  • 500 грамм тыквенного пюре;
  • 2 яйца;
  • 1/2 стакана кокосового масла;
  • 1 стакан сахара.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте маслом форму для выпечки.

2. Взбейте муку, пищевую соду, соль, корицу, мускатный орех, гвоздику и имбирь вместе в большой миске.

3. Смешайте тыквенное пюре, яйца, масло и сахар в отдельной миске до получения однородной массы.

4. Смешайте мучную смесь с тыквенной смесью до получения однородной массы.
Разлейте тесто по подготовленным формочкам.

5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока зубочистка, вставленная в середину, не выйдет чистой, около 40 минут.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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