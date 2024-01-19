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Фарш и капуста: аппетитное простое блюдо, которое понравится взрослым и детям

Тушёная капуста с фаршем на ужин

1:02
Еда

Это простое блюдо готовится из говяжьего фарша, капусты, чеснока и помидоров. Его будут есть даже дети, которые не любят капусту. Это отличный вариант для будничного ужина. Подавайте с рисом.

Тушёная капуста с фаршем на ужин
Фото: https://unsplash.com/photos/JkTv__BqmaA Image Gallery by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша.
  • 1 крупная луковица.
  • 1 небольшой кочан капусты.
  • 2 помидора.
  • Полстакана воды.
  • 2 зубчика чеснока.
  • 2 чайные ложки соли.
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца.

Приготовление

Разогрейте жаровню или большую сковороду. Лук нарежьте мелко. Готовьте, перемешивая, говядину и лук в жаровне, пока они не подрумянятся и не станут рассыпчатыми, 5-7 минут.

Добавьте капусту, помидоры, томатный соус, воду, чеснок, соль и перец и доведите до кипения. Накройте жаровню, уменьшите огонь и тушите, пока капуста не станет мягкой, около 30 минут.

Подавайте блюдо горячим.

Тушёная капуста с фаршем
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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