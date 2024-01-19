Фарш и капуста: аппетитное простое блюдо, которое понравится взрослым и детям

Это простое блюдо готовится из говяжьего фарша, капусты, чеснока и помидоров. Его будут есть даже дети, которые не любят капусту. Это отличный вариант для будничного ужина. Подавайте с рисом.
Ингредиенты:
Приготовление
Разогрейте жаровню или большую сковороду. Лук нарежьте мелко. Готовьте, перемешивая, говядину и лук в жаровне, пока они не подрумянятся и не станут рассыпчатыми, 5-7 минут.
Добавьте капусту, помидоры, томатный соус, воду, чеснок, соль и перец и доведите до кипения. Накройте жаровню, уменьшите огонь и тушите, пока капуста не станет мягкой, около 30 минут.
Подавайте блюдо горячим.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.