Полстакана кефира и яйцо: эти аппетитные и хрустящие оладьи готовятся за считанные минуты — разлетаются мигом

Рецепт вкусных и хрустящих оладий

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

По этому рецепту оладьи получаются красивыми и хрустящими. Варенье, сметана подойдут для подачи блюда.

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Подготовьте один стакан муки общего назначения, полстакана кефира, одно яйцо, одну ст. л. сахара, треть ч. л. соды, соль (щепотка) соли, растительное масло (1 ст. л.).

Приготовление

1. Соедините муку с кефиром. Разбейте в смесь яйцо, положите сахар, соль. Всё взбейте.

2. Разогрейте сковородку. Смажьте её масло и положите пару столовых ложек теста для каждого блина.

3. Жарьте до появления пузырьков (около 2 минут). Переверните блин и повторите то же самое с другой стороной.

Источник: allrecipes.com