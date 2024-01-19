Полстакана кефира и яйцо: эти аппетитные и хрустящие оладьи готовятся за считанные минуты — разлетаются мигом

По этому рецепту оладьи получаются красивыми и хрустящими. Варенье, сметана подойдут для подачи блюда.
Подготовьте один стакан муки общего назначения, полстакана кефира, одно яйцо, одну ст. л. сахара, треть ч. л. соды, соль (щепотка) соли, растительное масло (1 ст. л.).
Приготовление
1. Соедините муку с кефиром. Разбейте в смесь яйцо, положите сахар, соль. Всё взбейте.
2. Разогрейте сковородку. Смажьте её масло и положите пару столовых ложек теста для каждого блина.
3. Жарьте до появления пузырьков (около 2 минут). Переверните блин и повторите то же самое с другой стороной.
Источник: allrecipes.com
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