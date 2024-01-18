Аппетитный салат из руколы со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками

Вкуснейший салат со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий картофель в этом салате с рукколой не только вкусный, но и сытный и очень хорошо сочетается с перчёной, слегка горьковатой руколой.

Фото: commons.wikimedia.org by Saintfevrier is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

2 клубня сладкого картофеля, мелко нарезанного;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 щепотка соли;

1,5 столовой ложки бальзамического уксуса;

1 столовая ложка мёда;

2 чашки рукколы;

4 ломтика козьего сыра;

1 столовая ложка кедровых орехов.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов С.

2. Нарежьте сладкий картофель кубиками толщиной 1 дюйм, оставив кожицу, и сбрызните 1 чайной ложкой оливкового масла и соли. Запекайте примерно 15 минут.

3. Пока картофель запекается, приготовьте заправку, добавив оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мёд и соль в стеклянную банку и взболтайте.

4. Перемешайте руколу с заправкой и разложите на двух блюдах.

5. Достаньте картофель из духовки, дайте остыть. Затем выложите козий сыр в жаровню на слабом огне и дайте подрумяниться (около 1-2 минут).

6. Когда всё будет готово, достаньте из духовки и выложите на каждую тарелку половину картофеля и по 2 кружочка козьего сыра.

7. Равномерно посыпьте кедровыми орешками обе тарелки.