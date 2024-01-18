Аппетитный салат из руколы со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками

Сладкий картофель в этом салате с рукколой не только вкусный, но и сытный и очень хорошо сочетается с перчёной, слегка горьковатой руколой.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200 градусов С.
2. Нарежьте сладкий картофель кубиками толщиной 1 дюйм, оставив кожицу, и сбрызните 1 чайной ложкой оливкового масла и соли. Запекайте примерно 15 минут.
3. Пока картофель запекается, приготовьте заправку, добавив оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мёд и соль в стеклянную банку и взболтайте.
4. Перемешайте руколу с заправкой и разложите на двух блюдах.
5. Достаньте картофель из духовки, дайте остыть. Затем выложите козий сыр в жаровню на слабом огне и дайте подрумяниться (около 1-2 минут).
6. Когда всё будет готово, достаньте из духовки и выложите на каждую тарелку половину картофеля и по 2 кружочка козьего сыра.
7. Равномерно посыпьте кедровыми орешками обе тарелки.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.