Аппетитный салат из руколы со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками

Your browser does not support the audio element.

Сладкий картофель в этом салате с рукколой не только вкусный, но и сытный и очень хорошо сочетается с перчёной, слегка горьковатой руколой.

Фото: commons.wikimedia.org by Saintfevrier is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.