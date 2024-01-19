Удивите своих гостей необычным салатом с грушей и грибами

В этом рецепте нейтральный вкус салата прекрасно сочетается с шампиньонами и хрустящими грушами.
Ингредиенты:
Состав заправки:
Приготовление:
1. Измельчите грецкие орехи и обжаривайте на среднем огне около 2 минут или пока они слегка не подрумянятся.
2. Пока грецкие орехи обжариваются, обрежьте и порежьте салтные листья.
3. Грибы вымойте, удалите плодоножки, разрежьте пополам и тонко нарежьте.
4. Грушу нарежьте ломтиками.
5. Смешайте все ингредиенты для заправки в стеклянной банке и встряхните.
6. Смешайте все ингредиенты, кроме грецких орехов, с заправкой, затем посыпьте сверху грецкими орехами.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.