Удивите своих гостей необычным салатом с грушей и грибами

Экзотический салат с грушей и грибами

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте нейтральный вкус салата прекрасно сочетается с шампиньонами и хрустящими грушами.

Ингредиенты:

2 столовые ложки измельчённых грецких орехов;

150 грамм салатных листьев;

1 чашка белых шампиньонов, тонко нарезанных без плодоножек;

1 тонко нарезанная груша.

Состав заправки:

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки яблочного уксуса;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Измельчите грецкие орехи и обжаривайте на среднем огне около 2 минут или пока они слегка не подрумянятся.

2. Пока грецкие орехи обжариваются, обрежьте и порежьте салтные листья.

3. Грибы вымойте, удалите плодоножки, разрежьте пополам и тонко нарежьте.

4. Грушу нарежьте ломтиками.

5. Смешайте все ингредиенты для заправки в стеклянной банке и встряхните.

6. Смешайте все ингредиенты, кроме грецких орехов, с заправкой, затем посыпьте сверху грецкими орехами.