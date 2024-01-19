Салат Цезарь с курицей, с кефирной заправкой и авокадо станет изюминкой вашего праздничного стола

Вкуснейший куриный салат "Цезарь" с кефирной заправкой и авокадо

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте для вашего праздничного застолья изысканный салат "Цезарь".

Фото: commons.wikimedia.org by Jose Nicdao from San Jose, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

2 куриные грудки, приготовленные на гриле;

200 грамм салатных листьев;

1/3 чашки тёртого сыра пармезан;

2 столовые ложки тыквенных семечек;

2 цельнозерновых лепёшки;

Состав заправки с авокадо и кефиром:

1/3 авокадо, нарезанного кубиками;

1/2 стакана простого кефира;

1/4 стакана тертого пармезана;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

1/2 зубчика чеснока, измельченного через мясорубку;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца.

Приготовление:

1. Нарежьте куриные грудки полосками и отложите в сторону.

2. Измельчите салат и выложите в большую миску.

3. Натрите пармезан на тёрке, а затем добавьте к салату вместе с семечками тыквы.

4. Приготовьте заправку, размяв авокадо, добавив остальные ингредиенты и взбивая до получения однородной массы.

5. Сбрызните салат 2-3 столовыми ложками заправки.

6. Выложите половину нарезанной курицы в центр одной лепёшки, сверху выложите половину салата и сверните. Повторите со второй лепёшкой. Разрежьте пополам и подавайте.