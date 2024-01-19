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Вкуснейшие фрикадельки с чесноком и паприкой

Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином

1:08
Еда

Порадуйте себя и своих домочадцев вкусными и сытными фрикадельками. 

Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином
Фото: commons.wikimedia.org by collapse

Ингредиенты: 

  • 500 грамм фарша из нежирной говядины;
  • 1 крупная морковь, натёртая на тёрке;
  • 1 лук-шалот, измельченный через мясорубку;
  • 2 зубчика чеснока, измельченных через мясорубку;
  • большая горсть петрушки, мелко нарезанной;
  • чайная ложки тмина; 
  • чайная ложка паприки;
  • 1 взбитое яйцо:
  • 1 чайная ложка мелкой соли;
  • Несколько стручков черного перца.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту и застелите противень пергаментной бумагой.

2. Смешайте все ингредиенты, кроме говяжьего фарша, в миске среднего размера. Добавьте мясо и аккуратно перемешайте.

3. Влажными руками, чтобы не прилипало, скатайте из смеси однородные фрикадельки.

4. Выложите на подготовленный противень и запекайте в течение 15-20 минут в зависимости от размера.

5. Фрикадельки будут храниться в холодильнике два-три дня. Замораживайте до трёх месяцев.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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