Вкуснейшие фрикадельки с чесноком и паприкой

Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте себя и своих домочадцев вкусными и сытными фрикадельками.

Фото: commons.wikimedia.org by collapse

Ингредиенты:

500 грамм фарша из нежирной говядины;

1 крупная морковь, натёртая на тёрке;

1 лук-шалот, измельченный через мясорубку;

2 зубчика чеснока, измельченных через мясорубку;

большая горсть петрушки, мелко нарезанной;

чайная ложки тмина;

чайная ложка паприки;

1 взбитое яйцо:

1 чайная ложка мелкой соли;

Несколько стручков черного перца.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту и застелите противень пергаментной бумагой.

2. Смешайте все ингредиенты, кроме говяжьего фарша, в миске среднего размера. Добавьте мясо и аккуратно перемешайте.

3. Влажными руками, чтобы не прилипало, скатайте из смеси однородные фрикадельки.

4. Выложите на подготовленный противень и запекайте в течение 15-20 минут в зависимости от размера.

5. Фрикадельки будут храниться в холодильнике два-три дня. Замораживайте до трёх месяцев.