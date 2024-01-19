Вкуснейшие фрикадельки с чесноком и паприкой

Порадуйте себя и своих домочадцев вкусными и сытными фрикадельками.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту и застелите противень пергаментной бумагой.
2. Смешайте все ингредиенты, кроме говяжьего фарша, в миске среднего размера. Добавьте мясо и аккуратно перемешайте.
3. Влажными руками, чтобы не прилипало, скатайте из смеси однородные фрикадельки.
4. Выложите на подготовленный противень и запекайте в течение 15-20 минут в зависимости от размера.
5. Фрикадельки будут храниться в холодильнике два-три дня. Замораживайте до трёх месяцев.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.