Обалденный торт без выпечки покорит своим вкусом: к духовке подходить не придётся, вся семья будет довольна

Пряничный торт — невероятно вкусный и сочный десерт. Вам не понадобится духовка и возня с коржами.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Пряники порежьте на три равные части в форме кружков. Смешайте сметану, какао, сахар.
2. Бананы нарежьте слайсами. Выложите кружки пряников на тарелку. Сверху помажьте сметанным кремом. Выложите банановые кружочки и покройте их кремом. Сверху снова выложите пряники. Повторите процесс укладывания слоёв.
3. Для украшения возьмите шоколад, натрите его на мелкой тёрке и посыпьте блюдо. Отправьте торт на сутки в холодильник. Утром его можно есть.
Источник: группа В Контакте "Лучшие рецепты".
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.