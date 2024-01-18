Обалденный торт без выпечки покорит своим вкусом: к духовке подходить не придётся, вся семья будет довольна

Простой торт из пряников

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Пряничный торт — невероятно вкусный и сочный десерт. Вам не понадобится духовка и возня с коржами.

Фото: Author's original own work. by Vanderdecken is licensed under public domain

Ингредиенты:

0.5 кг шоколадных пряников,

250 мл сметаны,

3 банана,

1/4 стакана сахара,

4 ст.л какао.

Приготовление:

1. Пряники порежьте на три равные части в форме кружков. Смешайте сметану, какао, сахар.

2. Бананы нарежьте слайсами. Выложите кружки пряников на тарелку. Сверху помажьте сметанным кремом. Выложите банановые кружочки и покройте их кремом. Сверху снова выложите пряники. Повторите процесс укладывания слоёв.

3. Для украшения возьмите шоколад, натрите его на мелкой тёрке и посыпьте блюдо. Отправьте торт на сутки в холодильник. Утром его можно есть.

Источник: группа В Контакте "Лучшие рецепты".