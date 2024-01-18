Простой торт на "раз, два, три": духовку включать не понадобится — будет обожать вся семья

Этот торт выручит тех, кому не хочется возиться с духовкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт можно приготовить очень быстро. Вся семья будет наслаждаться десертом во время чаепития.

Фото: Own work by Hazel Fowler is licensed under Public domain

Вам понадобятся три бисквитных коржа, один банан, 2 столовые ложки молока, 3 киви, 100 г ананасов (полбанки консервированного продукта), 100 г шоколада, 400 г сметаны, 6 ст. л. сахара.

Как готовить:

1. Измельчите один корж до состояния порошка. Соедините его со сметаной и сахаром.

2. Пропитайте нижний корж ананасовым соком. Порежьте бананы и киви кружочками. Выложите на корж.

3. Поверх положите массу с измельчённым коржом. Покройте сверху новым коржом (предварительно пропитайте его соком ананаса).

3. Нанесите сверху остатки сметанного крема. Натрите шоколад на мелкой тёрке и посыпьте им торт либо украсьте фруктами и ягодами. Отправьте блюдо в холодильник на ночь. На утро можно с ним пить чай.

Источник: 1000.menu