Простой торт на "раз, два, три": духовку включать не понадобится — будет обожать вся семья

Этот торт можно приготовить очень быстро. Вся семья будет наслаждаться десертом во время чаепития.
Вам понадобятся три бисквитных коржа, один банан, 2 столовые ложки молока, 3 киви, 100 г ананасов (полбанки консервированного продукта), 100 г шоколада, 400 г сметаны, 6 ст. л. сахара.
Как готовить:
1. Измельчите один корж до состояния порошка. Соедините его со сметаной и сахаром.
2. Пропитайте нижний корж ананасовым соком. Порежьте бананы и киви кружочками. Выложите на корж.
3. Поверх положите массу с измельчённым коржом. Покройте сверху новым коржом (предварительно пропитайте его соком ананаса).
3. Нанесите сверху остатки сметанного крема. Натрите шоколад на мелкой тёрке и посыпьте им торт либо украсьте фруктами и ягодами. Отправьте блюдо в холодильник на ночь. На утро можно с ним пить чай.
Источник: 1000.menu
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