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Это блюдо с курицей выручит, когда некогда стоять у плиты: простой и сытный ужин для вашей семьи

Простое блюдо с курицей и овощами на ужин с необычным вкусом

1:20
Еда

Жаркое из курицы — это отличное блюдо на ужин, которое выручит, когда некогда стоять у плиты.

Простое блюдо с курицей и овощами на ужин с необычным вкусом
Фото: https://www.flickr.com/photos/ginnerobot/3189460387/ by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты

  • Полстакана соевого соуса.
  • 2 ст. ложки мёда (можно взять меньше по вкусу)
  • 2 ч. л. оливкового масла.
  • 2 ст. л. растительного масла для жарки.
  • 1 кочан брокколи, нарезанный мелкими соцветиями.
  • 1 болгарский перец.
  • 2 зубчики чеснока (мелко нарезанные).
  • 500 г куриной грудки.
  • 1/3 ст. кешью.
  • Свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

1. В небольшой миске перемешайте соевый соус, мёд и оливковое масло.

2. В большой сковороде на сильном огне разогрейте масло для жарки. Готовьте брокколи, болгарский перец и чеснок около 5 минут. Добавьте курицу и готовьте её до появления золотисто-коричневого цвета около 8 минут. Положите орехи кешью, приправьте перцем.

3. Налейте соус в сковороду и доведите до кипения. Готовьте, периодически помешивая, до загустения, около 5 минут. 

4. Залейте соусом курицу с овощами и тушите ещё пять минут. Блюдо подавайте с отварным рисом. 

Источник: delish.com

Блюдо с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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