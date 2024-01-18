Это блюдо с курицей выручит, когда некогда стоять у плиты: простой и сытный ужин для вашей семьи

Жаркое из курицы — это отличное блюдо на ужин, которое выручит, когда некогда стоять у плиты.
Ингредиенты
Приготовление:
1. В небольшой миске перемешайте соевый соус, мёд и оливковое масло.
2. В большой сковороде на сильном огне разогрейте масло для жарки. Готовьте брокколи, болгарский перец и чеснок около 5 минут. Добавьте курицу и готовьте её до появления золотисто-коричневого цвета около 8 минут. Положите орехи кешью, приправьте перцем.
3. Налейте соус в сковороду и доведите до кипения. Готовьте, периодически помешивая, до загустения, около 5 минут.
4. Залейте соусом курицу с овощами и тушите ещё пять минут. Блюдо подавайте с отварным рисом.
Источник: delish.com
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