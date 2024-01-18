Это блюдо с курицей выручит, когда некогда стоять у плиты: простой и сытный ужин для вашей семьи

Простое блюдо с курицей и овощами на ужин с необычным вкусом

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое из курицы — это отличное блюдо на ужин, которое выручит, когда некогда стоять у плиты.

Фото: https://www.flickr.com/photos/ginnerobot/3189460387/ by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты

Полстакана соевого соуса.

2 ст. ложки мёда (можно взять меньше по вкусу)

2 ч. л. оливкового масла.

2 ст. л. растительного масла для жарки.

1 кочан брокколи, нарезанный мелкими соцветиями.

1 болгарский перец.

2 зубчики чеснока (мелко нарезанные).

500 г куриной грудки.

1/3 ст. кешью.

Свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

1. В небольшой миске перемешайте соевый соус, мёд и оливковое масло.

2. В большой сковороде на сильном огне разогрейте масло для жарки. Готовьте брокколи, болгарский перец и чеснок около 5 минут. Добавьте курицу и готовьте её до появления золотисто-коричневого цвета около 8 минут. Положите орехи кешью, приправьте перцем.

3. Налейте соус в сковороду и доведите до кипения. Готовьте, периодически помешивая, до загустения, около 5 минут.

4. Залейте соусом курицу с овощами и тушите ещё пять минут. Блюдо подавайте с отварным рисом.

Источник: delish.com