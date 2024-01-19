Сливочный гоголь-моголь с авокадо: волшебный десерт для вашего праздника

Представляем слегка изменённый рецепт гоголя-моголя, из которого исключена часть сахара и молочных продуктов. Вместо жирных сливок используем кокосовое молоко и добавляем сливочный, питательный авокадо.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу, мускатный орех, ванильный экстракт и пищевую соду в кастрюле среднего размера на среднем огне.
2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума в течение 15 минут. Процедите смесь в миску среднего размера.
3. В небольшой миске взбейте яичные желтки и смешайте с сахаром, пока смесь не загустеет.
4. Медленно влейте смесь в кокосовое молоко, затем взбейте венчиком.
5. Верните смесь в чистую кастрюлю и поставьте на слабый огонь, периодически помешивая, на 12-15 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня.
6. Слегка остудите, перелейте в блендер вместе с пюре из авокадо и кокосовым ромом.
7. Взбейте до получения однородной массы.
8. Подавайте тёплым или охлаждённым со льдом.
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