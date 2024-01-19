Сливочный гоголь-моголь с авокадо: волшебный десерт для вашего праздника

Облегчённый рецепт любимого гоголя-моголя с авокадо

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем слегка изменённый рецепт гоголя-моголя, из которого исключена часть сахара и молочных продуктов. Вместо жирных сливок используем кокосовое молоко и добавляем сливочный, питательный авокадо.

Фото: commons.wikimedia.org by Kjokkenutstyr is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

3 стакана кокосового молока;

2 целые гвоздики;

3. щепотка корицы;

1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 чайной ложки пищевой соды;

1/2 стакана сахара в сыром виде;

6 крупных яичных желтков;

1/2 стакана кокосового рома (можно заменить кокосовой текилой);

1/4 стакана спелого авокадо, размятого в пюре;

1/2 мерной ложки ванильного протеинового порошка.

Приготовление:

1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу, мускатный орех, ванильный экстракт и пищевую соду в кастрюле среднего размера на среднем огне.

2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума в течение 15 минут. Процедите смесь в миску среднего размера.

3. В небольшой миске взбейте яичные желтки и смешайте с сахаром, пока смесь не загустеет.

4. Медленно влейте смесь в кокосовое молоко, затем взбейте венчиком.

5. Верните смесь в чистую кастрюлю и поставьте на слабый огонь, периодически помешивая, на 12-15 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня.

6. Слегка остудите, перелейте в блендер вместе с пюре из авокадо и кокосовым ромом.

7. Взбейте до получения однородной массы.

8. Подавайте тёплым или охлаждённым со льдом.