Сливочный гоголь-моголь с авокадо: волшебный десерт для вашего праздника

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Облегчённый рецепт любимого гоголя-моголя с авокадо

1:44
Еда

Представляем слегка изменённый рецепт гоголя-моголя, из которого исключена часть сахара и молочных продуктов. Вместо жирных сливок используем кокосовое молоко и добавляем сливочный, питательный авокадо.

Облегчённый рецепт любимого гоголя-моголя с авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Kjokkenutstyr is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

  • 3 стакана кокосового молока;
  • 2 целые гвоздики;
  • 3. щепотка корицы;
  • 1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды;
  • 1/2 стакана сахара в сыром виде;
  • 6 крупных яичных желтков;
  • 1/2 стакана кокосового рома (можно заменить кокосовой текилой);
  • 1/4 стакана спелого авокадо, размятого в пюре;
  • 1/2 мерной ложки ванильного протеинового порошка.

Приготовление: 

1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу, мускатный орех, ванильный экстракт и пищевую соду в кастрюле среднего размера на среднем огне.

2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума в течение 15 минут. Процедите смесь в миску среднего размера.

3. В небольшой миске взбейте яичные желтки и смешайте с сахаром, пока смесь не загустеет.

4. Медленно влейте смесь в кокосовое молоко, затем взбейте венчиком.

5. Верните смесь в чистую кастрюлю и поставьте на слабый огонь, периодически помешивая, на 12-15 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня.

6. Слегка остудите, перелейте в блендер вместе с пюре из авокадо и кокосовым ромом.

7. Взбейте до получения однородной массы.

8. Подавайте тёплым или охлаждённым со льдом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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