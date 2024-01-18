Сытный и лёгкий омлет с творогом станет любимым завтраком в вашей семье

Порадуйте себя и своих близких вкуснейшим омлетом с творогом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Сбрызните растительным маслом предварительно разогретую сковороду с антипригарным покрытием.
2. Обжарьте грибы, затем добавьте взбитые яйца.
3. Добавьте творог, соль и перец. Готовьте на слабом огне.
4. Переложите омлет на сервировочное блюдо, подавайте с тостами.
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