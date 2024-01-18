Сытный и лёгкий омлет с творогом станет любимым завтраком в вашей семье

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Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом

0:46
Еда

Порадуйте себя и своих близких вкуснейшим омлетом с творогом. 

Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты: 

  • 1 ст. л. оливкового масла для приготовления пищи;
  • 150 грамм шампиньонов, нарезанных ломтиками;
  • 3 взбитых яйца;
  • 1/3 стакана творога;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 щепотка перца.

Приготовление: 

1. Сбрызните растительным маслом предварительно разогретую сковороду с антипригарным покрытием.

2. Обжарьте грибы, затем добавьте взбитые яйца.

3. Добавьте творог, соль и перец. Готовьте на слабом огне.

4. Переложите омлет на сервировочное блюдо, подавайте с тостами.

Ранее приводился рецепт салата с помидорами, кукурузой и сыром.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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