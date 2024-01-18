Свежий и лёгкий овощной салат с сыром станет вашим любимым перекусом

Освежающий салат из овощей с сыром — лучший вариант лёгкой закуски

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и вкусный рецепт салата, который можно приготовить менее чем за 5 минут? Приготовьте полезное и освежающее угощение — лёгкий овощной салат с сыром.

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Ингредиенты:

200 грамм нарезанных листьев салата;

400 грамм молодых огурцов, нарезанных ломтиками;

300 грамм красных помидоров, нарезанных кубиками;

200 грамм жёлтых помидоров, нарезанных кубиками;

150 грамм чашки измельченного сыра фета;

1 столовая ложка свежего укропа;

1 щепотка соли;

1 щепотка перца.

Приготовление:

Сложите все ингредиенты в миску и перемешайте с оливковым маслом и красным винным уксусом (примерно 1/3 стакана оливкового масла и 1/8 стакана красного винного уксуса).

Ранее приводился рецепт греческого салата.