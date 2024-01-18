Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Леонтьев прилетает в Россию, чтобы выступить на частных вечеринках
Близнецы, но не братья: чем тоник отличается от тонера
Найден полулегальный метод сделать машину невидимой для камер ГИБДД
Востоковед Гущин допустил купирование конфликта Ираном и Пакистаном после ударов
Беременная модель Анастасия Костенко рассказала, почему решилась на пластику груди
Кафельников оценил отказ украинской теннисистки Ястремской от рукопожатия с россиянкой Грачёвой
Изобретён способ выработки электричества из почвы
Тиктокерша Дина Саева шокировала подписчиков своими бровями на свежих фото
Теннисистка Пивоварова объяснила победу 16-летней Андреевой плохим состоянием её соперницы
Свежий и лёгкий овощной салат с сыром станет вашим любимым перекусом

Освежающий салат из овощей с сыром — лучший вариант лёгкой закуски

0:48
Еда

Ищете быстрый и вкусный рецепт салата, который можно приготовить менее чем за 5 минут? Приготовьте полезное и освежающее угощение — лёгкий овощной салат с сыром. 

Освежающий салат из овощей с сыром — лучший вариант лёгкой закуски
Фото: commons.wikimedia.org by fir0002 is licensed under Using this image: licensing/copyright information Note: this image is not in the Public Domain.

Ингредиенты: 

  • 200 грамм нарезанных листьев салата;
  • 400 грамм молодых огурцов, нарезанных ломтиками;
  • 300 грамм красных помидоров, нарезанных кубиками;
  • 200 грамм жёлтых помидоров, нарезанных кубиками;
  • 150 грамм чашки измельченного сыра фета;
  • 1 столовая ложка свежего укропа;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 щепотка перца.

Приготовление: 

Сложите все ингредиенты в миску и перемешайте с оливковым маслом и красным винным уксусом (примерно 1/3 стакана оливкового масла и 1/8 стакана красного винного уксуса).

Ранее приводился рецепт греческого салата.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
Последние материалы
Горячий шоколад с имбирём и корицей
Пол Уолкер был первым кандидатом на роль Супермена
Четыре вещи, которые категорически нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз
Певица Бритни Спирс вернулась в соцсети с обнаженным фото
Вкусный и полезный сливочно-банановый коктейль с манго
В Саратове ученик третьего класса напал на первоклассника
Четыре сорта петунии, которые растут без рассады
Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей
Тюменская семья выиграла 1 миллиард рублей в лотерее: как они планируют потратить выигрыш
Вкуснейший салат со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников