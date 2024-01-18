Придайте своим блюдам неповторимый вкус с помощью пикантного клюквенного соуса

Пикантный клюквенный соус сделает ваши блюда ещё вкуснее

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейший клюквенный соус, который поможет заиграть новыми красками привычным блюдам. Соус идеально подходит к мясным блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Mary Mark Ockerbloom is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

350 грамм свежей клюквы;

1 апельсин среднего размера;

1/2 чайной ложки корицы;

1/4 стакана мёда или агавы;

1 чайная ложка апельсиновой цедры.

Приготовление:

1. Положите половину клюквы, разрезанный на дольки апельсин и 1/4 чайной ложки корицы в кухонный комбайн с металлическим лезвием.

2. Измельчите оставшуюся клюкву, апельсин и корицу в кухонном комбайне и добавьте в миску.

3. Добавьте мёд и перемешайте. Накройте и поставьте в холодильник до готовности к подаче.

4. Цедрой апельсина посыпьте сверху, когда будете готовы к подаче.