Придайте своим блюдам неповторимый вкус с помощью пикантного клюквенного соуса

Приготовьте вкуснейший клюквенный соус, который поможет заиграть новыми красками привычным блюдам. Соус идеально подходит к мясным блюдам.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Положите половину клюквы, разрезанный на дольки апельсин и 1/4 чайной ложки корицы в кухонный комбайн с металлическим лезвием.
2. Измельчите оставшуюся клюкву, апельсин и корицу в кухонном комбайне и добавьте в миску.
3. Добавьте мёд и перемешайте. Накройте и поставьте в холодильник до готовности к подаче.
4. Цедрой апельсина посыпьте сверху, когда будете готовы к подаче.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.