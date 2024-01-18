Богатый минералами костный бульон с овощным соком поможет укрепить ваш иммунитет

Если вы сторонник здорового питания, то попробуйте приготовить костный бульон с овощным соком.
Ингредиенты:
Пригтовление:
1. Перелейте бульон из куриных костей в небольшую кастрюлю и разогрейте на среднем огне.
2. Добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте.
3. Подавайте тёплым.
Бульон очень богат важными минералами, такими как фосфор, магний и кальций, которые полезны для вашего здоровья. Морковный сок и куркума насыщены антиоксидантами. Такой состав поможет укрепить ваш иммунитет.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.