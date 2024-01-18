Богатый минералами костный бульон с овощным соком поможет укрепить ваш иммунитет

Сытный и полезный бульон с овощным соком

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы сторонник здорового питания, то попробуйте приготовить костный бульон с овощным соком.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

1 чашка бульона из куриных костей;

1 стакан морковного сока;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

1/4 чайной ложки молотой куркумы;

1/8 чайной ложки морской соли.

Пригтовление:

1. Перелейте бульон из куриных костей в небольшую кастрюлю и разогрейте на среднем огне.

2. Добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте.

3. Подавайте тёплым.

Бульон очень богат важными минералами, такими как фосфор, магний и кальций, которые полезны для вашего здоровья. Морковный сок и куркума насыщены антиоксидантами. Такой состав поможет укрепить ваш иммунитет.