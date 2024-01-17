Шеф-повар рассказал, как сделать так, чтобы пища не подгорала: заранее разогрейте сковороду

Шеф-повар рассказал, как не допустить подгорания пищи: ставьте на низкий или средний огонь

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Игорь Шахов в беседе с Pravda.Ru поделился профессиональными советами, которые помогут хозяйкам забыть о подгорающей в кастрюле или сковороде пище.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Кулинар посоветовал использовать средний или низкий огонь при готовке.

"Высокий огонь может привести к быстрому нагреванию посуды и нагреванию пищи. Стоит заранее разогревать сковороду или кастрюлю перед добавлением продуктов, это позволит равномерно распределить тепло и избежать подгорания", — рассказал эксперт.

Шахов посоветовал периодически помешивать пищу, чтобы она не подгорала.

"Ну, и в плане посуды стоит использовать что-то с антипригарным покрытием, так пища не будет прилипать", — дал рекомендации шеф-повар.

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