Шеф-повар рассказал, как сделать так, чтобы пища не подгорала: заранее разогрейте сковороду

Шеф-повар Игорь Шахов в беседе с Pravda.Ru поделился профессиональными советами, которые помогут хозяйкам забыть о подгорающей в кастрюле или сковороде пище.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.