Шеф-повар рассказал, как сделать так, чтобы пища не подгорала: заранее разогрейте сковороду

Шеф-повар Игорь Шахов в беседе с Pravda.Ru поделился профессиональными советами, которые помогут хозяйкам забыть о подгорающей в кастрюле или сковороде пище.
Кулинар посоветовал использовать средний или низкий огонь при готовке.
"Высокий огонь может привести к быстрому нагреванию посуды и нагреванию пищи. Стоит заранее разогревать сковороду или кастрюлю перед добавлением продуктов, это позволит равномерно распределить тепло и избежать подгорания", — рассказал эксперт.
Шахов посоветовал периодически помешивать пищу, чтобы она не подгорала.
"Ну, и в плане посуды стоит использовать что-то с антипригарным покрытием, так пища не будет прилипать", — дал рекомендации шеф-повар.
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