Супербыстрый тортик к чаю без выпечки станет любимым десертом семьи: орехово-шоколадный вкус вызовет восторг

Супербыстрый шоколадный тортик к чаю

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт готовится за считанные минуты. Вкус шоколада придаёт ему изюминку. Рецептом поделился сайт 1000. menu.

Фото: https://www.flickr.com/photos/44282411@N04/6819249722/ by LearningLark is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Подготовьте песочное печенье (200 г), белый шоколад (50 г), две столовые ложки мёда, сливки с жирностью 35% (350 мл), сливочное масло (100 г), 400 г тёмного шоколада, грецкие орехи либо кешью (100 г) для украшения блюда.

1. Мелко порубите белый шоколад, печенье и орехи. Измельчите тёмный шоколад.

2. В сотейнике соедините сливки с мёдом и сливочным маслом. Подогрейте на плите, пока масса не закипит. Вылейте смесь в тёмный шоколад и всё перемешайте. Смешайте со смесью с печеньем.

3. Вам понадобится разъёмная форма. Постелите на неё пищевую плёнку. Выложите массу. Отправьте её в холодильник на три часа.

4. Выньте тортик из формы, перенесите на тарелку, посыпьте сверху какао. Можно подавать на стол.