Аппетитный стейк из капусты с фаршем готовится быстро: рецепт от шеф-повара — просто пальчики оближешь

Аппетитный стейк из капусты с фаршем на ужин или обед

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Стейк из капусты с фаршем и сыром — быстрое, сытное и полезное блюдо. Рецептом поделился шеф-повар в группе В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты".

Подготовьте белокочанную капусту, немного сливочного и оливкового масел, копчёную паприку, морскую соль, чёрный перец, 400 грамм фарша (говядина), одну луковицу, зелень, один помидор, моцареллу и пармезан для посыпки, сметану и перец цили для подачи.

1. Нарежьте капусту в форме колец толщиной около двух сантиметров. Положите "стейки" на противень, обмажьте их небольшим слоем сливочного масла, посыпьте паприкой и солью.

2. Накрошенный лук обжарьте, пока не образуется золотистая окраска. Фарш смешайте с с зеленью, луком, перцем, солью.

3. На капустные стейки положите фарш. Помидор нарежьте на слайсы и положите поверх мяса.

4. Выпекайте пятьдесят минут. За десять минут перед тем, как вынуть блюдо из духовки, посыпьте стейки моцареллой и пармезаном.

Используйте сметану, перец чили и зелень, подавая готовое блюдо.