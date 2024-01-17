Суперзавтрак из четырёх ингредиентов: быстро, сытно и очень вкусно — шеф повар поделился рецептом

Суперзавтрак из простых ингредиентов

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Суперзавтрак из четырёх ингредиентов выручит вас, когда утром некогда стоять у плиты. Готовить его очень просто. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты".

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Возьмите три картошки, одно яйцо, немного сыра пармезана и зелени (зелёный лук/кинза/петрушка), соль по вкусу.

Приготовление:

1. Очистите и натрите картошку на терке. Уложите в полотенце и тщательно отожмите от лишней жидкости.

2. Посолите и поперчите натёртую картошку, выложите на разогретую сковороду с маслом.

3. Натрите сыр на тёрке, посыпьте картошку, затем сверху положите зелень, добавьте ещё натёртой картошки, придавите лопаткой, переверните и жарьте до золотистости.

4. Положите сверху яйцо (пожарить отдельно), посыпьте сыром и зеленью. Завтрак готов.