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Суперзавтрак из четырёх ингредиентов: быстро, сытно и очень вкусно — шеф повар поделился рецептом

Суперзавтрак из простых ингредиентов

0:53
Еда

Суперзавтрак из четырёх ингредиентов выручит вас, когда утром некогда стоять у плиты. Готовить его очень просто. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты".

Суперзавтрак из простых ингредиентов
Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Возьмите три картошки, одно яйцо, немного сыра пармезана и зелени (зелёный лук/кинза/петрушка), соль по вкусу.

Приготовление:

1. Очистите и натрите картошку на терке. Уложите в полотенце и тщательно отожмите от лишней жидкости.

2. Посолите и поперчите натёртую картошку, выложите на разогретую сковороду с маслом.

3. Натрите сыр на тёрке, посыпьте картошку, затем сверху положите зелень, добавьте ещё натёртой картошки, придавите лопаткой, переверните и жарьте до золотистости.

4. Положите сверху яйцо (пожарить отдельно), посыпьте сыром и зеленью. Завтрак готов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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