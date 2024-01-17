Суперзавтрак из четырёх ингредиентов: быстро, сытно и очень вкусно — шеф повар поделился рецептом

Суперзавтрак из четырёх ингредиентов выручит вас, когда утром некогда стоять у плиты. Готовить его очень просто. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Шеф Дмитрий | Рецепты".
Возьмите три картошки, одно яйцо, немного сыра пармезана и зелени (зелёный лук/кинза/петрушка), соль по вкусу.
Приготовление:
1. Очистите и натрите картошку на терке. Уложите в полотенце и тщательно отожмите от лишней жидкости.
2. Посолите и поперчите натёртую картошку, выложите на разогретую сковороду с маслом.
3. Натрите сыр на тёрке, посыпьте картошку, затем сверху положите зелень, добавьте ещё натёртой картошки, придавите лопаткой, переверните и жарьте до золотистости.
4. Положите сверху яйцо (пожарить отдельно), посыпьте сыром и зеленью. Завтрак готов.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.