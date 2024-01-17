Вкуснейшие картофельные драники станут прекрасным завтраком для вашей семьи

Картофельные драники станут любимым блюдом вашей семьи

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Побалуйте своих близких сытными и вкусными драниками.

Фото: commons.wikimedia.org by J Doll is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла;

1/2 стакана лука, натёртого на тёрке;

500 грамм сладкого картофеля; очищенного и измельчённого на тёрке,

1/2 стакана муки;

1/4 чайной ложки разрыхлителя;

2 яйца, слегка взбитых;

1/2 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки молотой корицы;

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Смажьте дно формы для запекания маслом;

2. Откиньте натёртый лук и картофель на дуршлаг и используйте бумажные полотенца, чтобы отжать лишнюю влагу;

3. Просейте муку и разрыхлитель в луково-картофельную смесь. Добавьте яйца, соль, корицу и мускатный орех;

4. Перемешайте, чтобы получилась однородная смесь;

5. Сформируйте 8 равномерно распределённых блинчиков толщиной, отжимая лишнюю жидкость;

6. Слегка смажьте верхние стороны блинчиков маслом и выпекайте при температуре 220 градусов Цельсия в течение 20 минут;

7. Переверните блинчики лопаткой и готовьте ещё 10 минут или пока они слегка не подрумянятся.