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Вкуснейшие картофельные драники станут прекрасным завтраком для вашей семьи

Картофельные драники станут любимым блюдом вашей семьи

1:15
Еда

Побалуйте своих близких сытными и вкусными драниками.

Картофельные драники станут любимым блюдом вашей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by J Doll is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1/2 стакана лука, натёртого на тёрке;
  • 500 грамм сладкого картофеля;  очищенного и измельчённого на тёрке,
  • 1/2 стакана муки;
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
  • 2 яйца, слегка взбитых;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы;
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха.

Приготовление: 

1. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Смажьте дно формы для запекания маслом;

2. Откиньте натёртый лук и картофель на дуршлаг и используйте бумажные полотенца, чтобы отжать лишнюю влагу;

3. Просейте муку и разрыхлитель в луково-картофельную смесь. Добавьте яйца, соль, корицу и мускатный орех;

4. Перемешайте, чтобы получилась однородная смесь;

5. Сформируйте 8 равномерно распределённых блинчиков толщиной, отжимая лишнюю жидкость;

6. Слегка смажьте верхние стороны блинчиков маслом и выпекайте при температуре 220 градусов Цельсия в течение 20 минут;

7. Переверните блинчики лопаткой и готовьте ещё 10 минут или пока они слегка не подрумянятся.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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