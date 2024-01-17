Вкуснейшие картофельные драники станут прекрасным завтраком для вашей семьи

Побалуйте своих близких сытными и вкусными драниками.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия. Смажьте дно формы для запекания маслом;
2. Откиньте натёртый лук и картофель на дуршлаг и используйте бумажные полотенца, чтобы отжать лишнюю влагу;
3. Просейте муку и разрыхлитель в луково-картофельную смесь. Добавьте яйца, соль, корицу и мускатный орех;
4. Перемешайте, чтобы получилась однородная смесь;
5. Сформируйте 8 равномерно распределённых блинчиков толщиной, отжимая лишнюю жидкость;
6. Слегка смажьте верхние стороны блинчиков маслом и выпекайте при температуре 220 градусов Цельсия в течение 20 минут;
7. Переверните блинчики лопаткой и готовьте ещё 10 минут или пока они слегка не подрумянятся.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.