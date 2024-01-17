Восхительный салат с курицей и авокадо станет украшением вашего праздничного стола

Салат с курицей и авокадо покорит сердце гостей вашего праздника

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейший салат из авокадо, курицы-гриль, помидоров, сыра и сливочно-пряной заправки.

Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

полкило куриных грудок без костей и кожи, обжаренных на гриле и нарезанных кубиками;

1 кг помидоров-черри, разрезанных пополам;

2 средних авокадо (полутвёрдых, но спелых), очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных кубиками;

1,5 стакана свежей кукурузы;

1 кочан салата;

1/2 стакана сыра.

Состав соуса:

1 стакан йогурта с низким содержанием жира;

1/4 стакана лёгкого майонеза;

1/4 стакана пахты;

2 ст. л. свежевыжатого сока лайма;

1-2 перца чили;

1 зубчик чеснока;

2 ч. л. сушёной петрушки;

1/2 ч. л. лукового порошка;

1 ч. л. сушёного укропа;

1/2 ч. л. сушёного зелёного лука;

1/4 ч. л. паприки;

соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

1. Сложите все ингредиенты для салата в большую миску и аккуратно перемешайте.

2. Добавьте все составляющие для соуса в кухонный комбайн и измельчайте, пока перец не станет однородным.

3. Добавьте ещё несколько столовых ложек пахты, чтобы взбить по мере необходимости.

4. Храните в холодильнике в герметичном контейнере.

5. Подавайте салат с соусом.