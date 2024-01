Экзотический салат с курицей и ананасами станет изюминкой вашего праздничного стола

Салат с курицей станет идеальным простым и лёгким блюдом для праздничного ужина. Можно подавать на листьях салата или завёрнутым в тёплый лаваш.

Фото: commons.wikimedia.org by Minseong Kim is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.