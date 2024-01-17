Экзотический салат с курицей и ананасами станет изюминкой вашего праздничного стола

Рецепт вкуснейшего салата с курятиной и ананасами

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с курицей станет идеальным простым и лёгким блюдом для праздничного ужина. Можно подавать на листьях салата или завёрнутым в тёплый лаваш.

Фото: commons.wikimedia.org by Minseong Kim is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

4,5 стакана варёной или приготовленной на гриле курицы, нарезанной кубиками или тёртой на тёрке;

2 стакана сельдерея, нарезанного кубиками;

4 ч. л. лимонного сока;

1 банка очищенных кусочков ананаса;

1 стакан красного винограда, разрезанного пополам;

300 г мандаринов;

1,5 стакана кешью.

Приготовление:

1. Смешать ингредиенты, затем добавить 1,5 стакана майонеза, 1/2 стакана взбитых сливок, 2 ч. л. соли, 1, 5 ч. л. сухой горчицы.

2. Перемешайть и охладить до подачи.

3. Подавайть на чистом листе салата или завернув в лаваш.