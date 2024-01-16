Вкуснейше рулетики с начинкой из курятины и сливочного сыра покорят ваше сердце

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Куриные рулетики со сливочным сыром

Еда

Порадуйте гостей своего праздника сытными и ароматными рулетиками с курицей.

Куриные рулетики со сливочным сыром
Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты: 1 столовая ложка оливкового масла, 3 стакана варёной измельчённой курицы
1/2 чайной ложки молотого тмина, 1/2 чайной ложки порошка чили, 1 чайная ложка лукового порошка, щепотка перца, 2 зубчика чеснока, измельчённых через мясорубку, 1 халапеньо, очищенный от семян и мелко нарезанный, 1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками, 1 чашка кукурузы, 1 банка чёрной фасоли (15 унций), очищенной от кожуры и промытой, 1 чашка сметаны. 100 грамм сливочного сыра, размягчённого и нарезанного кубиками, 1 столовая ложка сока лайма, 1 чашка тёртого сыра чеддер, 1/4 стакана нарезанного зелёного лука, 1/4 стакана нарезанной свежей кинзы, 6-8 больших рулетиков или тортильи.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте измельчённую курицу, тмин, молотый перец чили, луковый порошок, чеснок и перец горошком. Готовьте около 5 минут или пока смесь не прогреется, а перец не станет мягким.

Добавьте кукурузу, фасоль, сметану, сливочный сыр и сок лайма. Продолжайте готовить, помешивая, пока сливочный сыр не расплавится. Снимите с огня и добавьте сыр чеддер, зелёный лук и кинзу.

Распределите смесь между рулетиками и при желании посыпьте полосками тортильи. Плотно сверните и сразу подавайте.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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