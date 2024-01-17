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Ароматная пицца ускоренным способом: приготовьте её на сковороде, а не в духовке

Пицца за 5 минут: готовится на сковороде, без выпечки

1:27
Еда

Пиццу любят почти все. Но как подумаешь, что её нужно печь в духовке, желание делать её сразу немного убавляется. Попробуйте приготовить ароматную пиццу ускоренным способом — без выпечки, на сковороде по совету YouTube-канала "Всегда вкусно с Татьяной". Вы удивитесь, насколько просто можно готовить это блюдо!

Пицца за 5 минут: готовится на сковороде, без выпечки
Фото: openverse.org by aMichiganMom is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для теста:

  • 8 ст. л. муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 стакан кефира;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. растительного масла для обжарки;
  • соль.

Начинка:

  • 200 г сыра;
  • 160 г бекона;
  • 3 ст. л. кетчупа;
  • помидоры;
  • зелень.

Приготовление

1. Разбейте 1 яйцо в миску, взбейте венчиком. Влейте кефир, соль, перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель, тщательно перемешайте.

2. Нарежьте помидоры, любую зелень. На крупной тёрке натрите сыр.

3. На раскалённую сковороду добавьте растительное масло, выложите всё тесто, разровняйте по всей поверхности сковороды. Выпекайте на сковороде 5-10 минут.

4. Когда схватился только них теста, а верх остался ещё жидким, намажьте сверху кетчуп и выложите начинку: полоски бекона, нарезанные помидоры, насыпьте натёртый сыр и зелень.

Теперь накройте сковороду крышкой и выпекайте ещё 10-15 минут.

Пицца На Сковороде! Быстрый рецепт пиццы за 5 минут без выпечки!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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