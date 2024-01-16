Вкуснейшая паста с сыром и говяжьим фаршем покорит сердце ваших близких

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Классический рецепт пасты с говяжьим фаршем станет любимым блюдом вашей семьи

Еда

Приготовьте восхитительное классическое блюдо — макароны с сочным фаршем.

Классический рецепт пасты с говяжьим фаршем станет любимым блюдом вашей семьи
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Jon Sullivan is licensed under This work has been released into the public domain by its author, Jon Sullivan. This applies worldwide.

Состав: 1 фунт говяжьего фарша (455 г), 1 чашка лука (150 г), нарезанного кубиками, 1 столовая ложка измельчённого чеснока, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки перца, 2 столовые ложки кетчупа, 4 стакана говяжьего бульона (945 мл), 455 г. пасты фузилли, 3 стакана тёртого сыра чеддер (300 г). 1/2 стакана молока (120 мл), зелёный лук для подачи.

В большой кастрюле на средне-сильном огне разогрейте говяжий фарш, лук, чеснок, соль, перец, вустерширский соус и кетчуп. Разделайте говядину, чтобы добавить приправы, и готовьте, пока она не подрумянится, около 6-7 минут.

Влейте говяжий бульон и одну чашку воды и доведите до кипения. Добавьте макароны и тушите в течение 20 минут или пока макароны не будут полностью прожарены, а бульон не уварится, периодически помешивая.

Влейте молоко и сыр. Перемешивайте, пока сыр не расплавится. Подавайте, украсив небольшим количеством нарезанного зеленого лука. Наслаждайтесь!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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