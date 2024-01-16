Вкусный сырный суп с брокколи разнообразит ваше семейное меню

Сытный и простой в приготовлении суп из брокколи с сыром

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий и сытный суп готовится в одной кастрюле со свежей капустой брокколи, острым сыром чеддер и несколькими простыми ингредиентами.

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Состав: 2 качана капусты брокколи, 1/4 стакана несоленого сливочного масла (60 г), средняя жёлтая луковица, нарезанная кубиками, 1/4 стакана муки (40 г), 2 стакана сливочного масла пополам (480 мл), 2 стакана овощного бульона (480 мл) или куриного бульона, 1/2 стакана тёртой моркови (55 г), 2 чайные ложки кошерной соли, 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца, 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха, 2 стакана тёртого сыра чеддер (200 г).

Срежьте плодоножки с головок брокколи, затем нарежьте небольшими соцветиями. Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности, около 5 минут.

Всыпьте муку и перемешивайте, пока смесь слегка не подрумянится, 2-3 минуты. Влейте половину смеси и готовьте, постоянно помешивая, до закипания. Уменьшите огонь до минимума и добавьте овощной бульон. Доведите до кипения и готовьте 5-10 минут, пока не загустеет.

Добавьте брокколи, морковь, соль, перец и мускатный орех. Тушите 10-15 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте сыр и перемешивайте, пока он не расплавится и не смешается с другими ингредиентами.

Разлейте суп по тарелкам и подавайте тёплым. Наслаждайтесь!

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