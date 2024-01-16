Торт "Минутка" из 4 ингредиентов готовится в мгновение ока: станет любимой вкуснятиной к чаю

Этот десерт готовится за считанные минуты. Нужны будут лишь простые ингредиенты.
Вам понадобятся пачка 170 гр кукурузных палочек, 380 г варёной сгущёнки, 70 г грецких орехов, 150 г сливочного масла.
Кукурузные палочки необходимо разрезать на три части.
Порубленные орехи обжарьте пару минут. Переложите их на тарелку.
Соедините растопленное масло и сгущёнку. Всё тщательно размешайте. Залейте массой кукурузные палочки и положите к ним орехи.
Выложенному на тарелку блюду дайте постоять под пищевой плёнкой пару часов в холодильнике. По желанию используйте шоколад для украшения.
Источник: 1000. menu
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.