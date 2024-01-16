Торт "Минутка" из 4 ингредиентов готовится в мгновение ока: станет любимой вкуснятиной к чаю

Быстрый торт из кукурузных палочек к чаю

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт готовится за считанные минуты. Нужны будут лишь простые ингредиенты.

Фото: Own work by Ll1324 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Вам понадобятся пачка 170 гр кукурузных палочек, 380 г варёной сгущёнки, 70 г грецких орехов, 150 г сливочного масла.

Кукурузные палочки необходимо разрезать на три части.

Порубленные орехи обжарьте пару минут. Переложите их на тарелку.

Соедините растопленное масло и сгущёнку. Всё тщательно размешайте. Залейте массой кукурузные палочки и положите к ним орехи.

Выложенному на тарелку блюду дайте постоять под пищевой плёнкой пару часов в холодильнике. По желанию используйте шоколад для украшения.

Источник: 1000. menu