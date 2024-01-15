Питание по сезону: в январе обратите внимание на цитрусовые, ягоды и тыкву

Продукты января: какие овощи и фрукты сейчас стоит покупать

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В любое время года важно выбирать для себя полноценное питание. Чтобы еда доставляла удовольствие и была при этой полезной, важно добавлять сезонные продукты, которые богаты витаминами, минералами и биофлавоноидами, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Валерия Андрущенко.

Фото: https://www.chedonna.it/

Зимой пристальное внимание важно уделять овощам, фруктам и ягодам. Чтобы удовлетворять потребности организма в витаминах и минералах в это время года, ешьте супы с овощами, присмотритесь к фасоли и гороху, в них много питательных веществ и растительного источника белка.

Брокколи и цветная капуста также должны быть частью зимнего рациона. Капуста богата клетчаткой, витаминами C, B6 и A, калием, и протеинами. Кроме этого, обладает противовоспалительными свойствами.

Тыква занимает одну из лидирующих позиций среди зимних продуктов. В тыкве содержится почти вся группа витаминов В, а также витамины А, С, Е и К. Тыква способствует выведению токсинов из организма и излишков холестерина. Отлично усваивается организмом.

В январе следует добавить в рацион теплые ягодные чаи: из облепихи, черной смородины, клюквы. Выбирайте ягоды шоковой заморозки, в них сохраняется большинство витаминов и полезных веществ.

Еще один бесценный продукт января — шиповник. Лидер по содержанию витамина С среди растительных продуктов. Чай или отвар из шиповника укрепляет иммунитет, согревает и обладает антиоксидантными свойствами.

В разгар зимы в России своего урожая практически нет, но в странах-соседях (Турции, Израиле, Египте) как раз созревают цитрусовые. Основной акцент в январе стоит сделать именно на них: мандаринах, апельсинах, грейпфрутах, лимонах.

Цитрусовые — отличный источник витамина С, а также витаминов А, K и В, минералов кальция, магния и калия. В цитрусовых содержится большое количество фитонцидов — природных антибиотиков. Поэтому их полезно употреблять в пищу в период повышенного риска гриппа и ОРВИ.