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Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду

1:03
Еда

Несмотря на то, что жарка не считается самым полезным методом приготовления пищи, ее популярность не уменьшается. Однако даже опытные кулинары могут столкнуться с некоторыми недостатками в использовании качественной сковороды.

Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Фото: commons.wikimedia. org by Deramanus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Опытные кулинары всегда знают, как справиться с такими проблемами. Одним из распространенных недочетов является брызгание раскаленного масла в разные стороны в процессе жарки, что может быть довольно неприятным.

Однако существует хитрость с использованием соли, которая позволяет избежать этой проблемы. Если посыпать сковороду солью перед началом жарки, то можно забыть о брызгах.

Применение этой хитрости весьма просто. Сначала включается огонь, и сковорода устанавливается на плиту. Затем посыпается соль, в небольшом количестве. После этого добавляется растительное масло, и можно приступать к жарке.

Не стоит беспокоиться о том, что блюда будут пересолены, так как, если не добавлять соль в процессе приготовления и жарки, они все равно сохранят вкусность.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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