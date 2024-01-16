Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на то, что жарка не считается самым полезным методом приготовления пищи, ее популярность не уменьшается. Однако даже опытные кулинары могут столкнуться с некоторыми недостатками в использовании качественной сковороды.

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Опытные кулинары всегда знают, как справиться с такими проблемами. Одним из распространенных недочетов является брызгание раскаленного масла в разные стороны в процессе жарки, что может быть довольно неприятным.

Однако существует хитрость с использованием соли, которая позволяет избежать этой проблемы. Если посыпать сковороду солью перед началом жарки, то можно забыть о брызгах.

Применение этой хитрости весьма просто. Сначала включается огонь, и сковорода устанавливается на плиту. Затем посыпается соль, в небольшом количестве. После этого добавляется растительное масло, и можно приступать к жарке.

Не стоит беспокоиться о том, что блюда будут пересолены, так как, если не добавлять соль в процессе приготовления и жарки, они все равно сохранят вкусность.